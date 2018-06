Cecchinato spezza Djokovic La storia diventa leggenda

ilgiornale

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Quando le favole sono senza fineno meravigliose. E quando quel che restava di Novakha visto morire sulla riga la palla che lo aveva appena passato, il tie-break più bello del mondo regalava a Marcola neverending story che solo il tennis sa raccontare. Un italiano in semifinale del Roland Garros dopo aver battuto il più Cannibale di tutti. Davvero: non ci possiamo ancora credere. Forse non ci crede ancora lui."Mi batteva forte il cuore", e figuriamoci a noi tutti che eravamo in apnea aspettando il punto impossibile, quello che ha regalato al tennis italiano un semifinalista di uno Slam 40 anni dopo Barazzutti: "Tanti anni di sacrifici, di palestra, allenamenti, alimentazione: adesso ho capito perché ne è valsa la pena". Perché all'incredibile non c'è mai fine, soprattutto quando inizi un torneo vincendo al primo turno 10-8 in rimonta al quinto set e ...