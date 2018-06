Cecchinato nella storia | ascolti record per il suo match con Djokovic su Eurosport

Marco Cecchinato nella storia - 2 mesi fa ringraziava Djokovic per l'allenamento : Basta scorrere la gallery del profilo Instagram per comprendere l’ammirazione di Marco Cecchinato [VIDEO] per Novak Djokovic. “Grazie per l’allenamento – scriveva il 14 aprile dopo aver postato una foto che lo ritraeva con il fuoriclasse serbo”. Un atto di devozione e rispetto nei confronti di un campione che in quel momento sembrava inarrivabile. A distanza di due mesi il mondo si è capovolto: Novak si è inchinato dopo tre ore e mezza di ...

Roland Garros 2018 - quante posizioni scala nel ranking ATP Marco Cecchinato? L’azzurro irrompe nella Top 30 in classifica! : Il numero 72 del mondo è in semifinale al Roland Garros. Quel numero 72 ha appena battuto in quattro set Novak Djokovic e giovedì sfiderà Dominic Thiem per giocarsi un posto nella finale dello Slam francese. Quel numero 72 è soprattutto italiano, è nato a Palermo ed il suo nome è Marco Cecchinato. Un sogno, una favola meravigliosa che non ha ancora scritto il suo capitolo finale. Un risultato che proietta Marco nella leggenda non solo del tennis ...

Cecchinato nella storia : batte Djokovic e vola in semifinale al Roland Garros : Con questo risultato Cecchinato entrerà tra i primi trenta del mondo , al numero 27 e ora avrà due giorni di riposo prima della semifinale dove affronterà Dominic Thiem . L'austriaco, numero 8 del ...

