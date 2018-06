C' è già una prima infrastruttura stoppata dal nuovo governo Lega-M5s

Palermo : l'Orto botanico diventa un giardino letterario - torna 'Una marina di libri' (2) : (AdnKronos) - Ad inaugurare domani, alle 17.30, la manifestazione saranno Rosario Schicchi, direttore dell’Orto botanico, Antonio Sellerio, Ottavio Navarra e Nicola Bravo, presidente del CCN. Fra gli appuntamenti previsti l'inaugurazione della mostra 'Cento pagine' a cura del blog di editoria FNlibr

Palermo : l'Orto botanico diventa un giardino letterario - torna 'Una marina di libri' : Palermo, 6 giu. (AdnKronos) - Conto alla rovescia per 'Una marina di libri', la kermesse firmata da Piero Melati che da domani alle 17.30, fino a domenica 10 giugno, trasformerà l'Orto botanico di Palermo in un giardino letterario dedicato alla parola, scritta o pronunziata. 'Cucitor di canti' è il

BIAGIO ANTONACCI/ "Il tour è stato un grande successo - una magia!" (Wind Music Awards 2018) : BIAGIO ANTONACCI, il cantante ha regalato mille sorprese grazie a Dediche e Manie tour. Inoltre ha raccolto migliaia di fan pronti ad ascoltare la sua Musica. (Wind Music Awards)(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 23:05:00 GMT)

Perugia - richiedente asilo scippa una donna e pesta i carabinieri : richiedente asilo arrestato a Perugia per rapina, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo, come riporta PerugiaToday, ha rapinato una donna di circa 60 anni lungo Corso Cavour, in centro città. Poi è scappato, tentando di nascondersi nei sotterranei del museo archeologico. Il tutto in pieno giorno, poco dopo le 10 del mattino. La donna è stata sorpresa alle spalle, aggredita e sbattuta a terra per un cellulare.Il 26enne nigeriano, con ...

Sense8 - a Napoli una serata per festeggiare il finale di serie - Video : Un'ultima avventura, per i protagonisti di Sense8, la serie di Netflix che si prepara a salutare il pubblico con un episodio speciale che chiuderà lo show e che sarà disponibile sulla piattaforma da venerdì 8 giugno 2018. Una decisione, quella di Netflix, che è arrivata dopo la marea di proteste dei fan, che proprio non ci stava a vedere concludersi il telefilm senza un finale vero e proprio.Era più o meno un anno fa quando arrivò la notizia ...

Una nuova nube aleggia su Facebook : avrebbe ceduto i dati degli utenti a Samsung - Apple e compagnia : Un report del New York Times svela l'ennesima nube che aleggia su Facebook. Ancora una volta al centro c'è la privacy degli iscritti al social più popolare L'articolo Una nuova nube aleggia su Facebook: avrebbe ceduto i dati degli utenti a Samsung, Apple e compagnia proviene da TuttoAndroid.

Una torta per festeggiare la libertà : La Corte suprema americana si è espressa in favore di Jack Phillips, il pasticcere del Colorado che, per motivi religiosi, si è rifiutato di fare una delle sue artistiche torte nuziali per una coppia gay, caso che ha dato origine a una disputa sul rapporto fra libertà religiosa e divieto di discrimi

Mangiava riso e fagioli nascosto in una villetta : catturato uno dei 100 latitanti più pericolosi : Si nascondeva in un'insospettabile villetta in provincia di Avellino, ma i carabinieri della sezione ''...

Speleologia subacquea - una risorsa per la Puglia Gli "speleonauti" approdano a Bari : ... perché oltre ad essere un'attività emozionante se praticata in sicurezza, ha anche una grande utilità pubblica se utilizzata come strumento al servizio della scienza e della società, basti pensare ...

Anche Giorgia contro il ministro Fontana e le dichiarazioni sulle famiglie gay : “L’amore basta e avanza per fare una famiglia” : Anche Giorgia contro il ministro Fontana a seguito delle sue dichiarazioni sulle famiglie omosessuali: il nuovo ministro della Famiglia e della Disabilità è protagonista nelle ultime ore di una polemica circa le sue dichiarazioni a proposito delle "famiglie arcobaleno". Secondo il ministro Fontana, infatti, l'unica famiglia "vera" sarebbe quella formata dalla mamma e dal papà, due persone di sesso diverso, mentre le famiglie gay "non ...

Chi era Soumayla - il migrante ucciso in Calabria : «Non stava rubando - una casa ce l'aveva già» : «Qui ci trattano e ci ammazzano come cani solo perché siamo neri. Basta, non si può morire così per questa tendopoli». Sono infuriati e distrutti dal dolore gli amici...

Di Maio incontra i riders di Bologna : “Abbiamo già una carta di accordo sui diritti” : La battaglia dei "riders" per veder riconosciuti i propri diritti parte da Bologna, dove è stata siglata una carta di accordo, e porta fino a Roma dove c'è stato un incontro con il neo ministro del lavoro Di Maio che ha voluto incontrare i corrieri in bici come primo atto del suo incarico.Continua a leggere

Ritrovato pensionato disperso nel Bergamasco : si era riparato dalla pioggia in una baita : Ritrovato sano e salvo il pensionato 87enne disperso da sabato sera nel Bergamasco: circa 60 persone lo stavano cercando, tra uomini della Protezione civile, del Soccorso alpino, vigili del fuoco e volontari. L’uomo si era riparato dalla pioggia in un baita e proprio lì è stato trovato questa mattina, nei pressi di Rota d’Imagna, dai volontari della Protezione civile di Palazzago con le unita’ cinofile. L'articolo Ritrovato ...

Ragazza di 20 anni aggredita e sfregiata con l'acido da una donna : è in condizioni gravissime : Per questo ora le indagini dei carabinieri vertono sul mondo della prostituzione; la giovane aggredita potrebbe infatti aver subito una vendetta sentimentale o essere stata vittima di un regolamento ...