Caudo | battaglia politica si fa con voto Condanno scritte contro Raggi

(Di mercoledì 6 giugno 2018): pensavano di fare torno ama hanno danneggiato patrimonio di tutti Roma – Di seguito le parole di Giovanni, candidato del centrosinistra alla presidenza nel Municipio III di Roma Capitale “Qualcuno ha pensato di fare un torto alla sindaca e invece ha danneggiato un patrimonio di tutti e sporcato l’ambiente in cui i bambini dovrebbero giocare godendo della bellezza dei colori e della natura”. “senza riserve questo gesto incivile -prosegue-. Lasi fa con il. Domenica ognuno di noi ha la possibilità di esprimere nel modo più civile e democratico la condanna per una amministrazione che non solo non ha saputo dare risposte concrete ai cittadini ma che ora, in campagna elettorale, si affanna in inaugurazioni di spazi verdi già aperti da anni. In asfaltature improvvise, in rimedi miracolosi per le buche. ...