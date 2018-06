Caro Conte | non siete razzisti ma…

wired

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Ha molto colpito che un (mezzo) presidente del Consiglio – quello vero è Matteo Salvini – abbia sentito il bisogno di ricordare di fronte ai senatori che stavano per accordargli la fiducia che il suo esecutivo non sarà razzista. Una promessa raggelante, perché ci mancherebbe che un governo come quello della Repubblica italiana, nata dalle ceneri di un ventennio di dittatura, guerra e persecuzioni a oppositori, ebrei e altre minoranze finisse in quel buco nero. Eppure in quella specie di smentita preventiva che fa tanto italiano medio (“Non sono razzista eh, però questi qui…”) c’è tutta la debolezza di quest’alleanza, come si spiegava ieri. L’equilibrio sta tutto nella seguente dinamica: quanto tirerà Salvini su questo e pochi altri fronti e quanto Di Maio riuscirà a sopportare. Questo il passaggio in questione, arrivato più o meno verso la metà dei 75 minuti del discorso con cui ...