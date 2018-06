Carabinieri presi a pugni dai migranti durante un blitz anti-abusivi | un militare ferito

Pisa - Carabinieri presi a pugni da venditori abusivi/ Video - Meloni : "Rimpatrio immediato per queste bestie" : Pisa , pugno dell’ambulante al carabiniere, Video , il militare incassa e non reagisce: il filmato è virale. Reazione composta dall'uomo dell'arma, che incassa il colpo e poi se ne va(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 14:59:00 GMT)

Carabinieri : Musumeci - punto di riferimento e irrinunciabile presidio legalità : Palermo, 5 giu. (AdnKronos) - "Si festeggia oggi il 204esimo anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri . Oltre due secoli di storia, da quando Vittorio Emanuele I istituì a Torino il Corpo dei Carabinieri reali per difendere lo Stato e tutelare la sicurezza dei cittadini, non hanno scal

Presidio Carabinieri a Polsi per feste Mariane : L'area del Santuario della Madonna della Montagna di Polsi, nel comune di San Luca, luogo simbolo della pietà popolare Mariana e indicato in diverse inchieste della magistratura come luogo d'incontro, ...