Carabinieri picchiati da senegalesi in pieno centro a Pisa

: #Carabinieri Picchiati, Ridicolizzati.. dai #Clabdestini Grazie al @pdnetwork che ha sostenuto il colpi di Stato… - sebaquila : #Carabinieri Picchiati, Ridicolizzati.. dai #Clabdestini Grazie al @pdnetwork che ha sostenuto il colpi di Stato… - Anthos555 : @lauraboldrini @robertosaviano @matteorenzi questo è inaccettabile, Carabinieri aggrediti e picchiati. Questo in… - Gae75I : @sabrimaggioni A Gad Lerner piacerà vedere carabinieri picchiati dai clandestini che hanno nulla da perdere, negri… -

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Circondati eda un considerevole numero dineldi, a due passi da Piazza dei Miracoli. Vittime della brutale aggressione dueche avevano appena posto sotto sequestro un ingente quantitativo di borse contraffatte che gli africani stavano vendendo abusivamente.Attimi interminabili di tensione dopo che iavevano provveduto al sequestro, poi il numero deiè aumentato via via sempre di più: urla, spintoni, pugni e calci alla cieca. In seguito i venditori abusivi si sono dati alla macchia e ai due militari in evidente inferiorità numerica non è rimasto altro da fare che correre in ospedale. Uno dei due ha riportato la frattura del setto nasale ed un trauma cranico, ne avrà per 30 giorni secondo la prognosi dei medici.Questo il commento di Lorenzo Cardogna, segretario provinciale del sindacato Fsp di polizia: "si è ...