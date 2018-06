Caporalato - lavoro gratis e violenza : 5 fermi nel Ragusano - : Le vittime, di nazionalità romena, venivano attirate in Italia dalla falsa promessa di un lavoro e di una casa, ma una volta arrivate si trovavano a lavorare in condizioni inumane. Nei campi, secondo ...

Ragusa - 5 arresti per Caporalato : “Alloggi fatiscenti e cibo scaduto in cambio di lavoro. Minorenni costretti a prostituirsi” : Promettevano di farli vivere in una casa dignitosa ma, in cambio del lavoro nei campi, ricevevano solo vestiti trovati nella spazzatura, cibo di bassa qualità o scaduto ed erano costretti a dormire in alloggi fatiscenti senza riscaldamento. Alcuni di loro, per lo più Minorenni, venivano anche obbligati a prostituirsi. In caso di ribellione, botte e violenze di ogni tipo. Per questo la polizia di Ragusa ha arrestato cinque romeni, con le accuse ...

Lavoro : Usb Lombardia - no a Caporalato applicare Ccnl Logistica a ‘rider’ : Milano, 18 mag. (AdnKronos) – “A 28 anni stava consegnando un pasto a domicilio e lo faceva correndo, come tutti i quasi 3000 fattorini che sfrecciano in bicicletta o in motorino in giro per Milano, ogni giorno. Gli hanno amputato una gamba perché è finito sotto ad un tram e non sappiamo se gli verrà riconosciuto l’infortunio sul Lavoro, perché anche se retribuito, poco e male; anche se tracciato in ogni suo spostamento, per la ...

Lavoro : Usb Lombardia - no a Caporalato applicare Ccnl Logistica a ‘rider’ (2) : (AdnKronos) – “La chiamano innovazione, Lavoro digitale, gig economy, solo per non dare tutele a questi lavoratori, in primo luogo un’assicurazione e il riconoscimento della posizione di lavoratori subordinati, che garantirebbe loro l’uscita dalla schiavitù e il contratto di Lavoro del trasporto merci e della Logistica – scrive in una nota il sindacato -. Eppure questi lavoratori, giovani e meno giovani, alcuni ...

Lavoro : Fai Cisl - politica ascolti istanze sindacati su Caporalato e agisca : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – “Abbiamo riscontrato condizioni disumane e di profondo degrado abitativo. Sono quelle in cui vivono decine di migranti per essere arruolati ogni giorno come manodopera illegale, una situazione nota e non certo l’unica in Italia. Siamo ancora più convinti dell’utilità della legge contro il caporalato: una svolta sulla sua completa applicazione, potrebbe ridurre drasticamente il fenomeno, e ...

Lavoro : Fai Cisl - politica ascolti istanze sindacati su Caporalato e agisca (2) : (AdnKronos) – Per Rota, “c’è un urgente bisogno che il prossimo governo agisca, con i diversi ministeri competenti, affinché possa attivarsi la Cabina di Regia, prevista dalla Legge 199 per promuovere la stipula di convenzioni e misurare la coerenza dei comportamenti aziendali rispetto alla produzione agricola del territorio, nonché per relazionare ogni anno alle Camere con uno specifico monitoraggio. Si tratta di uno strumento ...

