Caporalato | Fai | Flai e Uila chiedono incontro urgente a Centinaio e Salvini

Lavoro : Fai Cisl - politica ascolti istanze sindacati su Caporalato e agisca : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – “Abbiamo riscontrato condizioni disumane e di profondo degrado abitativo. Sono quelle in cui vivono decine di migranti per essere arruolati ogni giorno come manodopera illegale, una situazione nota e non certo l’unica in Italia. Siamo ancora più convinti dell’utilità della legge contro il caporalato: una svolta sulla sua completa applicazione, potrebbe ridurre drasticamente il fenomeno, e ...

Lavoro : Fai Cisl - politica ascolti istanze sindacati su Caporalato e agisca (2) : (AdnKronos) – Per Rota, “c’è un urgente bisogno che il prossimo governo agisca, con i diversi ministeri competenti, affinché possa attivarsi la Cabina di Regia, prevista dalla Legge 199 per promuovere la stipula di convenzioni e misurare la coerenza dei comportamenti aziendali rispetto alla produzione agricola del territorio, nonché per relazionare ogni anno alle Camere con uno specifico monitoraggio. Si tratta di uno strumento ...

Lavoro : Fai Cisl - politica ascolti istanze sindacati su Caporalato e agisca : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – “Abbiamo riscontrato condizioni disumane e di profondo degrado abitativo. Sono quelle in cui vivono decine di migranti per essere arruolati ogni giorno come manodopera illegale, una situazione nota e non certo l’unica in Italia. Siamo ancora più convinti dell’utilità della legge contro il caporalato: una svolta sulla sua completa applicazione, potrebbe ridurre drasticamente il fenomeno, e ...