Camorra | ucciso per un sospetto del boss

Napoli - nuovo agguato di Camorra : ucciso come un boss a 19 anni : di Nico Falco Un giovane è stato ucciso e un altro è rimasto ferito in un agguato avvenuto poco prima delle 20 in via Al Chiaro di Luna, nel rione Conocal, nel quartiere Ponticelli. I due erano ...

Napoli - nuovo agguato di Camorra : ucciso come un boss a 19 anni - ferito l'amico : Un giovane è stato ucciso e un altro è rimasto ferito in un agguato avvenuto poco prima delle 20 in via Al Chiaro di Luna, nel rione Conocal, nel quartiere Ponticelli. I due erano insieme per strada ...

Napoli - nuovo agguato di Camorra : ucciso come un boss a 19 anni - ferito l'amico : Un giovane è stato ucciso e un altro è rimasto ferito in un agguato avvenuto poco prima delle 20 in via Al Chiaro di Luna, nel rione Conocal, nel quartiere Ponticelli. I due erano...

Il fratello fu ucciso dalla Camorra - Susy diventa assessore alla Legalità : 'Il rapporto umano sarà sempre alla base di ogni mia esperienza'. Così Susy Cimminiello, 35 anni, sposata e madre di due bimbi di 4 e 6 anni, ma soprattutto sorella di una vittima innocente della ...