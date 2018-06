Camminare per perdere peso | meditare | viaggiare

Camminare regolarmente fa bene al cervello. Ecco perché : Fare attività fisica aiuta a mantenere attiva anche la mente. Ce ne rendiamo conto quando, facendo lo slalom tra un impegno e l’altro, riusciamo comunque a dedicare un po’ di tempo allo sport. E a confermarlo arriva anche una ricerca pubblicata su Frontiers in Neuroscience, secondo cui l’esercizio fisico, anche una semplice camminata, aiuterebbe di fatto il cervello nella formazione di nuovi neuroni. Per verificare questo ...

Georgette Polizzi a cuore aperto ai suoi fan : 'Ho la sclerosi multipla - potrei non Camminare più ma non mi arrendo' : persone che fanno sport e persone che non riescono più a camminare ma sapete cosa vi dico?!? IO FARÒ PARTE DELLA CATEGORIA PERSONE CHE CE LA FARANNO!! Io spaccheró il mondo perché amo la vita oltre ...

Torna la Giornata Nazionale “in cammino nei Parchi” - per Camminare in libertà sui sentieri montani : Torna la Giornata Nazionale di Club alpino italiano e di Federparchi dedicata al camminare in libertà per scoprire paesaggi e meraviglie di montagne e Parchi d’Italia, incontrandosi sui sentieri. Domenica 13 maggio è infatti in programma la 6ª edizione di “In cammino nei Parchi”, compresa, come ormai da tradizione nella Giornata Nazionale dei sentieri del CAI: in programma 63 appuntamenti escursionistici in 43 aree protette di ...

Temptation Island - Filippo Bisciglia : "Ho sofferto del morbo di Parthes - per un anno e mezzo non potevo Camminare" : Mentre si sta componendo il cast della quinta edizione di Temptation Island, Filippo Bisciglia si racconta al Magazine di Uomini e Donne. Temptation è mio! Lo farò anche con il bastone e la dentiera. Scherza Filippo, che svela di avere qualche scaramanzia: Ogni anno chiedo di dormire nella stessa stanza; poi ho il mio accendino portafortuna in tasca e dalla prima edizione, durante il falò dell’ultima puntata sotto lo smoking indosso ...

Temptation Island - Georgette Polizzi torna a Camminare dopo la malattia : 'Ho un messaggio per voi - volere è potere' : L'ex protagonista di Temptation Island , Georgette Polizzi , cammina di nuovo. La ragazza era stata ricoverata in ospedale per una non precisata patologia neurologica ed era costretta a stare a letto ...

Se l'unica attività fisica che fai è Camminare - non stai facendo abbastanza (parola di esperto) : Con l'arrivo della bella stagione è naturale avere voglia di uscire all'aria aperta a fare una passeggiata. Se poi è una lunga passeggiata, anche il nostro corpo ne trae giovamento. Ma la camminata - quella che facciamo ogni tanto per distrarci, a passo non troppo veloce - può essere intesa come attività fisica? Può bastare camminare un'ora al giorno per dire di esserci allenati? Secondo Marcello Chiapponi, ...

Supera la malattia e torna a Camminare : la reazione del fidanzato è commovente : Supera la malattia e torna a camminare: la reazione del fidanzato è commovente La ragazza aveva perso l’uso delle gambe dieci mesi prima. Continua a leggere

Passeggiate spaziali sott’acqua per tornare a Camminare sulla Luna : La Neutral Buoyancy Facility (NBF) dell’Agenzia Spaziale Europea presso l’European Astronaut Centre, vicino Colonia in Germania, è una delle piscine più profonde d’Europa, e da tre anni aiuta i preparativi per un ritorno umano sulla Luna. E’ stata il teatro dello studio ‘Moondive‘ in cui sono state utilizzate tute spaziali appositamente studiate per simulare la gravità Lunare, che è solo un sesto di quella ...