Camera | al via dibattito su fiducia

Conte - al via discussione sulla fiducia alla Camera : Dopo il sì del Senato parte nell'Aula della Camera la discussione sulla fiducia al governo Conte. Il dibattito è avviato: il presidente del Consiglio Giuseppe Conte siede ai banchi...

Conte sì del Senato alla fiducia. Al via il dibattito alla Camera : Il governo di Giuseppe Conte incassa la fiducia del Senato. I voti favorevoli sono stati 171, dieci in più della maggioranza assoluta, i contrari 117 e gli astenuti 25. Domani tocca alla...

La Camera vota la fiducia al Governo Conte - dopo il via libera del Senato : dopo il Sì del Senato al Governo Conte con 171 voti favorevoli, oggi tocca all'aula della Camera, convocata per la discussione sulle comunicazioni del Governo, a cui seguirà la replica del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il voto di fiducia.Alla Camera l'esecutivo gialloverde ha una maggioranza schiacciante, con 346 voti (222 deputati M5S e 124 leghisti), 30 voti di scarto rispetto alla maggioranza assoluta di 316. I voti ...

Cda Rai - in 236 inviano la candidatura ai siti di Camera e Senato : ... quattro componenti del Cda devono essere nominati dal Parlamento, altri due sono nominati dal Consiglio dei ministri su proposta del ministro dell'Economia, e un altro dall'assemblea dei dipendenti ...

Conte - via alle consultazioni alla CameraRenzi : ora governano - sono loro la casta : Il discorso di Conte piace all'Europa: per Moscovici "il fatto che si si sia pronunciato a favore di un dialogo con le istituzioni europee va nella giusta direzione". L'ex premier attacca: "Adesso loro diventano il potere. Non hanno più nessuno cui dare la colpa.

Governo - Conte alla Camera. Via alle consultazioni coi partiti : Il premier incaricato è arrivato a Montecitorio in taxi, ma con a seguito le auto di scorta Mattarella incarica Conte. E fissa i paletti IL PUNTO Primo: farsi rispettare - di P.F. DE ROBERTIS

Governo - alle 12 via alle consultazioni alla Camera. I big sono attesi nel pomeriggio : alle 17 il Pd - in chiusura Lega e 5 Stelle : Avranno inizio a mezzogiorno, e andranno avanti fino al tardo pomeriggio, le consultazioni alla Camera del neopresidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte, arrivato a Montecitorio attorno alle 10. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella gli ha conferito ieri, dopo quasi due ore di colloquio, l’incarico a formare il Governo e il giurista indicato dai 5 Stelle ha accettato con riserva, confermando la vocazione europea dell’Italia e ...

Governo : al via i contatti - Salvini e Di Maio si incontrano alla Camera «Significativi passi avanti» : A Montecitorio faccia a faccia fra il leader della Lega e quello dell'M5S: al centro dell'incontro programma e nomi per l'esecutivo. Da Forza Italia Licia Ronzulli sottolinea: «Vogliamo mani libere, nessuna astensione benevola»

Governo Salvini-Di Maio - nuovo incontro alla Camera dopo via libera di Berlusconi Mattarella : “No a narrativa sovranista” : Annullati tutti gli impegni, comincia la trattativa per arrivare a un programma e nomi condivisi. E’ iniziato poco dopo le nove di mattina il nuovo faccia a faccia tra il segretario del Carroccio Matteo Salvini e il capo politico del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio. dopo il via libera di ieri sera di Silvio Berlusconi, i due si sono incontrati nella sala Siani del palazzo dei gruppi della Camera. Convitato di pietra il presidente Sergio ...

SALONE DEL LIBRO DI TORINO/Al via alla presenza dei presidenti di Camera e Senato : i numeri della 31° edizione : SALONE del LIBRO di TORINO si apre oggi al Lingotto alla presenza dei presidenti di Camera e Senato: i numeri della 31° edizione e i grandi ospiti attesi.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 08:19:00 GMT)

DEF - domani 8 maggio al via le audizioni davanti a Camera e Senato : domani 8 maggio, il giro di audizioni comincia alle ore 12:15 con il Ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan . Seguiranno, alle ore 18:00, la Corte dei Conti e, alle ore 19:00, il Consiglio ...

DEF - domani 8 maggio al via le audizioni davanti a Camera e Senato : Si apre una settimana di audizioni sul Documento di Economia e Finanza , DEF, 2018, nelle commissioni speciali di Camera e Senato, dopo che il Consiglio dei Ministri ha approvato il DEF lo scorso 26