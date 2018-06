Cambridge Analytica | ' Donazioni in criptovaluta ad Assange per Wikileaks'

Facebook : ex ad CambridgeAnalytica accusato distrazione fondi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Facebook dopo Cambridge Analytica - tutte le accuse al social network - : dopo il datagate che ha travolto la società di Marck Zuckerberg si sono moltiplicate le rivelazioni sulla gestione di dati e privacy da parte del colosso di Menlo Park: dal coinvolgimento nel ...

Il Parlamento Europeo vuole sapere come evitare un altro Cambridge Analytica : Christopher Wylie, l’ex dipendente di Cambridge Analytica che ha svelato lo scandalo legato alla sua azienda Al Parlamento Europeo si parla ancora di Cambridge Analytica. I rappresentanti di varie commissioni – Committee Civil Liberties, Justice and Home Affairs, la Libe, in primis – hanno infatti convocato diversi testimoni per parlare di protezione dei dati. Hanno risposto all’appello, tra gli altri, Carole Cadwalladr, giornalista ...

Facebook ancora non sa quali dati degli utenti avesse Cambridge Analytica : Sheryl Sandberg, Facebook Chief Operating Officer (Photo by Jerod Harris/Getty Images) Sono passati un paio di mesi dallo scoppio dello scandalo Cambridge Analytica: una società ha chiuso (e ne è nata un’altra) e in mezzo ci sono state due audizioni di Zuckerberg davanti al Congresso degli Stati Uniti, un incontro al Parlamento Europeo, e quello inglese che ancora spera di vederlo arrivare. Eppure, sul caso è Facebook per primo a non ...

Cambridge Analytica, Facebook dice no ai risarcimenti agli utenti europei

Facebook - Zuckerberg alla Ue 'Mai più un caso Cambridge Analytica'. Tajani 'Proteggeremo le elezioni dalle manipolazioni' : Ma anche ricordato il 'ruolo positivo della sua piattaforma 'nelle elezioni del mondo': 'Aiuta i leader come voi a connettervi in modo diretto con gli elettori - ha spiegato il Ceo - e sono ...

Facebook - Zuckerberg a parlamento Ue : mai più Cambridge Analytica. DIRETTA | : Lo ha detto il fondatore del social network alla Conferenza dei presidenti dei gruppi politici, dove si discute di tutela della privacy e di raccolta dei dati personali degli utenti. Per la prima ...

Al Parlamento europeo Zuckerberg si scusa per Cambridge Analytica : Il grande giorno di Mark Zuckerberg davanti ai parlamentari europei è arrivato. Nell'incontro, trasmesso in diretta streaming, il numero uno di Facebook spiega il modo in cui il social network gestisce i dati degli utenti, alla luce dello scandalo Cambridge Analytica. Zuckerberg recita subito il mea culpa: "Ci scusiamo per l"errore commesso, ci vorrà del tempo ma il nostro impegno è quello di rimediare. Ci impegniamo a stanziare investimenti ...

Zuckerberg si scusa a parlamento Ue : mai più Cambridge Analytica. LIVE | : Lo ha detto il fondatore del social network alla Conferenza dei presidenti dei gruppi politici, dove si discute di tutela della privacy e di raccolta dei dati personali degli utenti. Per la prima ...

Cambridge Analytica alza bandiera bianca e va in bancarotta negli Stati Uniti : MILANO - Cambridge Analytica, la società britannica finita nella bufera dei dati violati degli utenti Facebook, è andata in bancarotta. Il gruppo ha depositato la richiesta per il Chapter 7 presso un ...

Mark Zuckerberg riferirà a Bruxelles sullo scandalo Cambridge Analytica - ma a porte chiuse : Dopo settimane di negoziati, il Ceo e fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg, ha accettato di incontrare degli eurodeputati a Bruxelles. La riunione, destinata a spiegare l’uso dei dati personali di milioni di utenti del social network alla luce dello scandalo Cambridge Analytica, avverrà a porte chiuse. Zuckerberg “sarà a Bruxelles appena possibil...

Christopher Wylie - il whistleblower di Cambridge Analytica parlerà al Senato Usa : Christopher Wylie, il whistleblower che ha rivelato i “Cambridge Analytica Files”. Credits: The Guardian Christopher Wylie, l’uomo senza il quale il nome “Cambridge Analytica” sarebbe rimasto per tutti solo il nome di un’azienda, domani testimonierà davanti al Senato degli Stati Uniti. E sembra non vedere l’ora. Nel tweet che ha pubblicato, nel quale allega la lettera d’invito ricevuta, conferma ...

Cambridge Analytica - Grillo : 'Non vedo lo scandalo - siamo manipolati dalla pubblicità' : 'Non vedo lo scandalo se non ci si comporta come un bambino", ha detto, " è così ovvio che siamo costantemente monitorati e manipolati sia nella pubblicità che in politica '. Il commento giunge quasi ...

Facebook, l'Fbi apre un'inchiesta su Cambridge Analytica