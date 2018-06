Calciomercato | Inter da scudetto | pronti 3 colpi NOMI | FOTO | CIFRE | DETTAGLI

Inter al lavoro per la Champions : le 3 richieste di Spalletti nel “faccia a faccia” di Calciomercato : Luciano Spalletti ha avanzato le proprie richieste per un calciomercato che si prevede essere complicato dal Fair play finanziario: Ausilio è già al lavoro Luciano Spalletti ed i vertici dell’Inter, hanno avuto un incontro per delineare le strategie da adottare in chiave calciomercato. Le trattative sono entrate nel vivo e Piero Ausili, rimasto ‘solo’ dopo l’addio di Sabatini, si sta mettendo in moto per accontentare il ...

LIVE Calciomercato - tutte le trattative di mercoledì 6 giugno in DIRETTA. L’Inter punta tutto su Nainggolan e Chiesa : Buongiorno agli appassionati di calcio. mercoledì 6 giugno dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad iniziare per un mercato che sarà fortemente ...

Calciomercato Juventus - Chiesa : maxi offerta e rilancio Inter : MANDRAGORA E PJACA LE DUE CONTROPARTITE BIANCONERE. PAPÀ ENRICO PREFERIREBBE FARLO RESTARE A FIRENZE OPPURE UN TRASFERIMENTO IN NERAZZURRO--Federico Chiesa è al centro di un'asta di mercato: stando a quanto si legge questa mattina sulle pagine de 'La Gazzetta dello Sport', sia il Napoli che la Juventus sono arrivate ad offrire alla Fiorentina 50 milioni di euro più due contropartite per l'acquisto dell'attaccante classe 1997.

Calciomercato - Malcom vuole l'Inter nonostante l'interesse di Liverpool e Psg : Un incontro nelle scorse ore a Milano, faccia a faccia più che positivo: Malcom Filipe Silva de Oliveira, per tutti Malcom, vuole i nerazzurri. E' questo quanto emerso dal summit tra i dirigenti ...

Calciomercato Inter - il Monaco fa sul serio per Dalbert : i nerazzurri possono dare l'ok per chiudere : Una stagione, la prima all'Inter, tra pochissime luci e parecchie ombre. Adesso l'avventura di Dalbert in nerazzurro potrebbe già essere giunta al capolinea. Diverse le squadre Interessate al terzino ...

Malcom all'Inter? / Chi è? Calciomercato : servono ben 50 milioni - ma Biabiany può andare al Bordeaux : Malcom all'Inter? Chi è? Calciomercato: servono ben cinquanta milioni di euro per convincere il Bordeaux a lasciarlo partire, ma ai francesi piace l'esterno d'attacco Jonathan Biabiany.(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 16:46:00 GMT)

Calciomercato Inter - blitz nerazzurro : si può chiudere a breve per Malcom : Calciomercato Inter – Inter attivissima in questa prima parte di Calciomercato, dopo gli arrivi di De Vrij, Asamoah e Lautaro Martinez si prova a chiudere per altri colpi. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ nella serata di ieri a Milano c’è stato un incontro fra l’Inter, il Bordeaux e gli agenti di Malcom, non si tratta di una trattativa facile, l’attaccante ha una valutazione di 40 milioni di ...

Calciomercato : Inter - non solo cessioni ma ancora 4 tasselli : Il mercato è appena iniziato, ma all'Inter sono più che operativi. Sono in mezzo a una piccola rivoluzione. Dopo i tre arrivi , Lautaro Martinez, Asamoah e De Vrij, non tre qualsiasi, ora l'attenzione ...

Calciomercato Inter - si fa sul serio per Malcom : incontro col Bordeaux : L'Inter fa sul serio per Malcom. Dopo l'Interesse emerso nei giorni scorsi, la società nerazzurra ha incontrato a Milano il presidente del Bordeaux e gli agenti del talentuoso esterno d'attacco ...

Calciomercato Juventus - l'Inter avrebbe offerto Icardi : la situazione Video : Sono ore molto calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, Gonzalo Higuain potrebbe lasciare il club bianconero in questa sessione estiva. La Juventus, infatti, vorrebbe puntare su un top player in attacco. Il valore del centravanti argentino, che due anni fa fu pagato ben novanta milioni di euro dal Napoli, ora si aggira tra i cinquanta e cinquantacinque milioni di euro. Su di lui è ...

Calciomercato Inter - nel mirino Malcom e Marlos : MILANO - Con Federico Chiesa sogno , quasi, irraggiungibile, Simone Verdi quasi sfumato , viaggia verso Napoli, , è Matteo Politano uno degli obiettivi principali. Ma l 'Inter guarda pure a due ...

LIVE Calciomercato - le trattative di oggi in DIRETTA : lunedì 4 giugno. Il Real Madrid pensa ad Allegri. L’Inter lavora per Rafinha : CLICCA QUI PER LEGGERE LE trattative DI DOMENICA 3 GIUGNO Buongiorno agli appassionati di calcio. lunedì 4 giugno dedicatoalla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ...

