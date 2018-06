Calcio - Mondiali Russia 2018 : la Corea del Sud ai raggi X. Son Heung-min la stella della squadra - si vuol stupire nel girone della Germania : La rappresentativa della Corea del Sud può festeggiare la decima partecipazione (la nona consecutiva) alla Fase Finale dei Mondiali di Calcio. Il pass iridato del 2018 ha un significato particolare e gli asiatici cercheranno di far valere le loro qualità di squadra compatta e ben organizzata anche se uguagliare il quarto posto del 2002 appare improbabile. Una qualificazione non semplice quella della compagine Coreana. Dopo aver ottenuto ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : la Svezia ai raggi X. Ecco la selezione che ci ha eliminati - non c’è Ibrahimovic : La Svezia, ormai sinonimo di Caporetto per il Calcio italiano, ha diramato l’elenco definitivo dei 23 calciatori che parteciperanno ai Mondiali di Russia 2018: fa rumore l’assenza di Zlatan Ibrahimovic, che aveva dato la propria disponibilità al rientro in Nazionale. Evidentemente il CT degli svedesi ha reputato più opportuno non portarlo con sé alla rassegna iridata. Rosa: sono quattro i calciatori che militano nella nostra Serie A, ovvero ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : la Francia ai raggi X. Squadra con qualità incredibili. L’obiettivo è il titolo iridato : Parlare della Francia di Didier Deschamps come una delle favorite dei Mondiali 2018 non è certo una forzatura. Finalista due anni fa ai Campionati Europei casalinghi, quella transalpina è attualmente una delle nazionali di Calcio più ricche di talenti. Dopo l’era di Zidane, che ha portato i Bleus a vincere tutto il possibile (Mondiali 1998 ed Europei 2000), i tifosi d’Oltralpe possono essere abbastanza certi di avere una ...

Aspettando i Mondiali di Calcio 2018 : dall’attacco alla panchina - William Hill svela il dream team degli italiani : Secondo i tifosi dello Stivale la difesa perfetta parla spagnolo. La squadra dei sogni, infatti, vede tra i pali David De Gea (votato dal 35% degli intervistati) e a capo del reparto difensivo il capitano del Real Madrid Sergio Ramos, indispensabile per oltre la metà degli utenti (58%). A scalpitare in panchina scelgono il pilastro del Bayern Monaco e della Germania Manuel Neuer (23%) e l’asso brasiliano della Roma Alisson (19%), mentre tra i ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : il Brasile ai raggi X. Talento e concretezza per vendicare il Mineirazo di quattro anni fa : È una delle favorite per la conquista del titolo, inutile nascondersi. Il Brasile si presenta a Russia 2018 con l’obiettivo di arrivare fino in fondo, non solo perché non può essere altrimenti per i verdeoro, ma soprattutto perché occorre vendicare l’onta subita quattro anni fa. Pensi al Brasile e ai Mondiali e pensi al Mineirazo, ovvero alla semifinale di quattro anni fa, quando la squadra carioca fu umiliata per 7-1 in casa dalla ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : l’Egitto ai raggi X. Salah trascina i Faraoni verso un sogno : l’Egitto torna a giocare i Mondiali di Calcio dopo addirittura 28 anni dall’ultima volta. I Faraoni, questo il soprannome affibbiato alla formazione nordafricana, sono riusciti nell’impresa di qualificarsi mandando in visibilio un Paese intero: c’è un’intera generazione che non ha mai potuto tifare la propria Nazionale durante la rassegna iridata e non vede l’ora di osannare i ragazzi impegnati a Russia 2018. Si tratta della terza partecipazione ...

Calcio femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia - battere il Portogallo per la storia. Vincere per coronare un sogno : Tre punti per chiudere il cerchio. Dopo un percorso strepitoso, fatto solo di vittorie (sei, fondamentale l’ultima contro il Belgio), la Nazionale Italiana di Calcio femminile di Milena Bertolini può chiudere i giochi per conquistare la qualificazione ai Mondiali del 2019 in Francia e tornare a disputare la Fase Finale di una rassegna iridata a 20 anni di distanza dall’ultima partecipazione. Venerdì 8 giugno (ore 20.45, diretta RaiSport), allo ...

Calcio femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia - battere il Portogallo per la storia. Vincere per coronare un sogno : Tre punti per chiudere il cerchio. Dopo un percorso strepitoso, fatto solo di vittorie (sei, fondamentale l'ultima contro il Belgio), la Nazionale Italiana di Calcio femminile di Milena Bertolini può chiudere i giochi per conquistare la qualificazione ai Mondiali del 2019 in Francia 2019 e tornare a disputare la Fase Finale di una rassegna iridata a 20 anni di distanza dall'ultima partecipazione. Venerdì 8 giugno (ore 20.45, diretta RaiSport), ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : le favorite. Neymar la stessla di un super Brasile - talento ed esperienza per Spagna e Germania - la Francia dei giovani può stupire : Quattro squadre in pole per alzare al cielo la coppa più ambita. I Mondiali 2018 in Russia avranno inizio giovedì 14 giugno, ma in tanti già si interrogano su chi potrà fregiarsi del titolo di campione del mondo in un’edizione in cui sono in tanti a giocarsi le proprie chance di primeggiare. Brasile, Germania, Spagna e Francia sembrano disporre di talento e qualità superiori rispetto al resto della comitiva, ma la pattuglia delle outsider ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : la Polonia ai raggi X. Lewandowski la stella della squadra - in gioco per il primato del gruppo H : La Polonia partecipa per l’ottava volta alla Fase Finale dei Mondiali di Calcio, tornando ad essere presente nella rassegna iridata a 12 anni di distanza dall’ultima volta. Il miglior risultato nella storia della selezione è il terzo posto del 1974 e del 1982. La formazione allenata da Adam Nawalka potrebbe essere una delle sorprese dei campionati del mondo avendo calciatori interessanti in rosa e, nello stesso tempo, un gioco ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : la Spagna ai raggi X. Qualità e talento per puntare alla vittoria - Andres Iniesta la stella di un gruppo di fenomeni : Riscattare i Mondiali 2014 e scrivere una nuova pagina di storia dopo il quadriennio epico con due trionfi agli Europei e la vittoria della Coppa del Mondo nel 2010. La Spagna approda in Russia con la consapevolezza di disporre di un gruppo di talento, Qualità ed esperienza, ma anche con il fardello di dover necessariamente cambiare pagina dopo due delusioni consecutive nelle grandi competizioni. I veterani della vecchia guardia, tuttavia, ...

L'Italia ai Mondiali di Calcio nel girone con Cile - Ghana e Iran : Wikipedia ripesca gli azzurri : Almeno secondo Wikipedia, che ha inserito nella pagina dedicata ai Campionati del Mondo di calcio del 2018 la nazionale azzurra nel girone E, insieme a Cile, Ghana e Iran. Un girone non irresistibile,...