Calcio a 7 e Calcio amputati in raduno a Valeggio sul Mincio

Calciomercato Milan - sirene spagnole per Suso : l'Atletico punta l'esterno rossonero : Secondo la stampa iberica i 'Colchoneros' sarebbero intenzionati a rinforzarsi con l'esterno ex Liverpool che ha una clausola di 40 milioni. Se partisse le alternative sarebbero Depay e Callejon. ...

Giochi del Mediterraneo 2018 : i convocati della nazionale italiana under 18 di Calcio : Si avvicina una delle manifestazioni più importanti di quest’estate per lo sport italiano: i Giochi del Mediterraneo 2018, che si svolgeranno a Tarragona, in Spagna (sono stati rinviati di una stagione a causa di problemi economici). Si assegneranno le medaglie anche per quanto riguarda il calcio maschile: ovviamente saranno in scena le nazionali giovanili, precisamente quelle under 18. È stata annunciata oggi la selezione italiana, ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : le super richieste di Spalletti all’Inter - mosse di Napoli - Genoa ed Atalanta : Calciomercato Serie A – Calciomercato in Serie A caldissimo, ecco tutte le trattative. La Juventus continua la ricerca a calciatori per il reparto offensivo da regalare al tecnico Massimiliano Allegri, nelle ultime ore importante assalto per Federico Chiesa. L’ultima voce di Calciomercato che arriva dalla Gazzetta dello sport, parla di un’offerta davvero super che la Juventus avrebbe presentato alla Fiorentina per il gioiellino viola: 50 ...

Calcio : Supercoppa in Arabia Saudita - : Il riscontro di un importante mercato come l'Arabia Saudita per ospitare questa partita testimonia l'appeal che il Calcio italiano esercita in tutto il mondo. La valorizzazione e la promozione del ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - arrivano conferme : contatto con l’agente di Lewandowski - ecco cosa manca per chiudere il colpo : Calciomercato Juventus – Sono ore caldissime in casa Juventus, a tenere banco è soprattutto il Calciomercato con i bianconeri intenzionati a costruire una squadra ancora più forte per tentare l’assalto alla Champions League. Quasi certo l’addio con l’attaccante Gonzalo Higuain come confermano anche le dichiarazioni del calciatore bianconero. Come riportato in precedenza da CalcioWeb il nome in cima ai desideri dei ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : il Perù ai raggi X. Guerrero e Farfan - una coppia d’oro per volare agli ottavi : Il Perù torna al Mondiale dopo l’ultima apparizione datata addirittura 1982. Un’assenza lunga 36 anni e terminata grazie alla vittoria nel playoff con la Nuova Zelanda. Un 2-0 che ha fatto esplodere la festa a Lima, che è tornata a vivere notti fantastiche come quelle nel 1970 e 1978, quando raggiunse in entrambe le edizioni i quarti di finale. Proprio quel Mondiale argentino è un brutto ricordo che i tifosi peruviani hanno voluto ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Lazio - clamoroso tentativo per Belotti : Calciomercato Lazio – Sono ore calde per il mercato della Lazio, in particolar modo tutti pazzi di Milinkovic-Savic, per i biancocelesti quasi impossibile riuscire a confermare il serbo dopo la mancata qualificazione in Champions League, tante le big interessate, oltre ad alcune contropartite come parte cash nelle casse del club dovrebbero entrare almeno 80 milioni di euro. Simone Inzaghi ha chiesto un attaccante di primo livello per ...

Calciomercato Juve - rivoluzione in difesa? Da Cancelo a De Ligt - rumors : Sono ore molto calde per il Calciomercato della Juventus. Dopo le partenze di Lichsteiner e di Asamoah, il club bianconero ha bisogno di acquistare almeno un terzino, visto che Spinazzola si è infortunato gravemente. Nelle ultime ore si è fatto il nome di Matteo Darmian, ex calciatore del Torino e attualmente al Manchester United, squadra nella quale non ha mai trovato molto spazio. Sta per compiere trent'anni e il suo contratto scadra' nel ...

Trapani Calcio - ipotesi Marco Bonometti per rilevare la società : L'ancora di salvezza per il Trapani Calcio potrebbe chiamarsi Marco Bonometti. Dopo due giorni di indiscrezioni, l'unica certezza è il cambio di proprieta' necessario per prore l'attivita' del club se consideriamo che, entro il prossimo 30 giugno, la squadra va iscritta al campionato di Serie C. Vittorio Morace, patron granata per oltre 12 anni, ha reso nota la sua decisione di mollare le redini [VIDEO]. L'imprenditore bresciano Marco Bonometti, ...

Higuain via dalla Juventus / Calciomercato - Sky Sport : "Nessuna novità sulla cessione del Pipita!" : Higuain via dalla Juventus, Calciomercato: il Pipita si sbilancia e sembra pronto a lasciare i bianconeri. Il calciatore ha sottolineato che gli piacerebbe giocare in Premier League

Diretta / Acqua&Sapone Luparense streaming video e tv : numeri del match (gara-4 finale Calcio a 5) : Diretta Acqua&Sapone Luparense, info streaming video e tv: orario e risultato live di gara-4 della finale scudetto di calcio a 5. Gli abruzzesi conducono 2-1 e hanno dunque il match point

Le stelle del Calcio del Football Legends Golf ospiti dell’Udinese Club House : Il torneo di Golf ideato da Beppe Dossena accoglie personaggi del calcio come Michel Platini, Paolo Maldini, Laurent Blanc, Gianfranco Zola e molti altri Non poteva che essere la prestigiosa Club House dell’Udinese, alla Dacia Arena, a ospitare le grandi glorie del calcio internazionale, ritrovatesi a Fagagna (UD) per un torneo di Golf ideato da Beppe Dossena per raccogliere fondi a vantaggio degli sportivi che al termine della loro carriera si ...