Caban Romantin per le sere d’estate

La collezione Spring-Summer 2018. Traduce con gusto il sapore dell'estate e diventa la declinazione più vivace del tema floreale caro aRomantic, che sceglie per kimoni, abiti e gonne un motivo dall'animo hippie. Adagiati su boleri e gonne a corolla ondeggiano rami floreali dai morbidi petali, che fanno diventare i capi degli ideali morceau di garden – à – porter. Completano le proposte sagomate foglie all-over e maxi fiori di pesco stilizzati ed esaltati da decori lucenti. Lo stileRomantic conferma non solo la personalità sicura delle sue creazioni ma ritrova quel tratto artigianale preciso e deciso che conferisce esclusività e un'allure raffinata ma esclusiva.