Buffon | ' L' impresa di Cecchinato è l' essenza dello sport'

JUVENTUS - NEDVED / "Settimo Scudetto di fila un'impresa straordinaria. Senza Buffon difficile - Allegri resta!" : JUVENTUS , NEDVED : il vicepresidente bianconero parla del settimo Scudetto consecutivo e delle polemiche che hanno portato la squadra a reagire e a trovare la voglia di vincere ancora.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 17:56:00 GMT)

Agnelli e Buffon - la Juve non ci sta : "Non si rovina così un'impresa" : Il presidente: 'Portiamo la Var anche nelle coppe'. Il portiere espulso: 'Arbitro disastro, non ha capito nulla' L a strada dell'impossibile è scivolosa. Buffon aveva dato la rotta: «Credere nell'...