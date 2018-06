Buffon a Cecchinato | ' continua così'

Impresa Cecchinato - Buffon scrive al tennista : “con te l’Italia sportiva alza la testa” : “Nessuno ci credeva prima. Adesso tutti parlano di Impresa . Ma l’essenza dello sport è proprio questa: sapere che nulla è impossibile”. Arrivano anche da Gianluigi Buffon , ex della Juve e della nazionale, i complimenti a Marco Cecchinato , il tennista azzurro approdato alla semifinale del Roland Garros 40 anni dopo l’ultimo italiano, Barazzutti. “Continua così Marco – scrive il portiere sul suo profilo facebook ...

