Brutte notizie per i pionieri del turismo spaziale | rimandato il primo viaggio attorno

Poste Italiane - Brutte notizie per i clienti : brutte notizie per gli italiani. Rincari in vista per raccomandate, assicurate e pacchi dal 3 luglio prossimo. Il sito di Poste Italiane, infatti, informa come a partire da quella data sia previsto l’aumento tariffario di alcuni servizi universali di corrispondenza e pacchi. Le tariffe di Posta 4 (Retail) saranno dunque incrementate in tutti gli scaglioni di peso, ad eccezione di una serie di formati mentre il costo di spedizione di ...

Brutte notizie per le pensioni Ape per le domande 2018/19 : A quanto pare le novità per il prossimo anno, riguardo le pensioni, non sono confortanti. Lo stop dell’Ape preoccupa i sindacati e gli stessi lavoratori che potevano effettuare la domanda. Un taglio inatteso che ha lasciato senza parole i sindacati. Cosa succede? Secondo la Cgil e la Cisl, questa manovra è stata decisa dal Governo esclusivamente per far decollare la Quota 100 e 41 il prossimo anno. Nel dettaglio occorre comprendere di cosa si ...

Grande Fratello - Simone Coccia scoppia a piangere : dramma a casa - Brutte notizie da sua sorella : Simone Coccia è scoppiato in lacrime poco dopo essere uscito dal confessionale del Grande Fratello a poche ore dalla diretta con Barbara D'Urso su Canale 5. Il fidanzato di Stefania Pezzopane si era appartato vicino alla piscina per fumare una sigaretta e piangere da solo.--Poco dopo gli si è avvicinato Alberto Mezzetti per consolarlo. A lui Coccia ha confidato di aver ricevuto una brutta notizia dalla sorella dentro il confessionale e di non ...

Grey's Anatomy 14/ Anticipazioni del 21 maggio 2018 : addio anche ad Alex Karev? Brutte notizie per i fan : Grey's Anatomy 14, Anticipazioni del 21 maggio 2018, in prima Tv assoluta su Fox Life. Catherine rivela una verità shock sul suocero: l'ospedale dovrà chiudere?(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 19:40:00 GMT)

Carburanti - Brutte notizie per gli automobilisti : sale ancora il prezzo della benzina : Il prezzo della benzina sale ancora. Ecco tutte le variazioni sulla rete Carburanti italiana Dopo i rialzi decisi ieri da Eni ed Esso, questa mattina tutti gli altri marchi principali mettono mano ai listini, mentre le quotazioni del greggio si portano sopra gli 80 dollari al barile. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina IP, Q8, Italiana Petroli e Tamoil hanno aumentato di un centesimo al litro i prezzi ...

Uomini e Donne - Brutte notizie per i fan di Nilufar e Giordano : scopriamo quali Video : Oggi, lunedì 7 maggio 2018, andra' in onda una nuova puntata del Trono Classico di 'Uomini e Donne' che vede protagonisti i tronisti Mariano Catanzaro, Sara Affi Fella, e Nilufar Addati. Dopo la stoccata della scorsa settimana fatta da Maria De Filippi nei confronti di Mariano, che è stato rimproverato di assumere atteggiamenti troppo costruiti, nella puntata odierna vedremo protagoniste le Donne. Non ci sono buone notizie per i sostenitori di ...

Meteo - Brutte notizie. E non solo per il 1 maggio. Per ora il costume rimarrà nell’armadio (e neanche per poco). Ecco cosa ci aspetta : Il caldo dell’ultima settimana di aprile è destinato ad essere un ricordo. Sì perché la situazione Meteorologica sul Bel Paese è destinata a cambiare rapidamente. Costumi, infradito e magliette per ora sono destinate a rimanere nell’armadio e, dicono gli esperti, ancora per molto. I primi giorni di maggio infatti saranno infatti all’insegna del maltempo. Un intenso vortice perturbato andrà a formarsi in sede mediterranea a partire ...

Cifre e tempi - ancora Brutte notizie per lo stipendio di Ata e docenti : le news Video : Doveva essere febbraio, poi marzo ed infine aprile, ma con i cedolini dello stipendio di aprile per il personale della #Scuola gia' disponibili, nessun accenno ad #aumenti di stipendio o arretrati. Nonostante il nuovo contratto nel comparto scuola sia ormai definitivo [Video], i soldi in più nelle tasche dei lavoratori ancora non sono arrivati: nessuna elargizione dell’aumento previsto e nemmeno delle Cifre arretrate spettanti ai lavoratori per ...

Cifre e tempi - ancora Brutte notizie per lo stipendio di Ata e docenti : le news : Doveva essere febbraio, poi marzo ed infine aprile, ma con i cedolini dello stipendio di aprile per il personale della scuola già disponibili, nessun accenno ad aumenti di stipendio o arretrati. Nonostante il nuovo contratto nel comparto scuola sia ormai definitivo, i soldi in più nelle tasche dei lavoratori ancora non sono arrivati: nessuna elargizione dell’aumento previsto e nemmeno delle Cifre arretrate spettanti ai lavoratori per il periodo ...

Ponte del 1° maggio - Brutte notizie per gli automobilisti : Pronti, via. Arriva il Ponte, ecco la stangata. Secondo il presidente della Figisc - Confcommercio, Maurizio Micheli, nei prossimi giorni i prezzi dei carburanti potrebbero subire un deciso aumento. "Vi sono ad oggi plausibili...

Uomini e Donne/ Nilufar Addati cambia le carte in tavola : ancora Brutte notizie per Nicolò (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni Trono classico. Nilufar Addati cambia tutto a un passo dalla scelta. Un brutto colpo per Nicolò Ferrari dopo la sua dichiarazione d'amore(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 07:35:00 GMT)

Brutte notizie : Homeland chiude : In Italia arriva la settima stagione di Homeland. Sarà programmata da Fox dal 23 aprile, alle 21.50. Per i fans

iPhone X 2018 : per i clienti Apple Brutte notizie per colpa di Samsung? : Apple, arrivati a questo punto dell'anno, diventa una delle aziende che suscita maggiore attenzione nei media, alla luce del fatto che iniziano a rincorrersi diversi rumors su quella che potrà essere la politica produttiva di Cupertino che sa della grande attesa che accompagna l'uscita dei suoi prodotti. Il 2018 sarà l'anno in cui dovrà essere creato un successore di iPhone X, il dispositivo che per molti versi ha rappresentato una rottura con ...