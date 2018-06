Brindisi | la città che vota sempre gli stessi | voltagabbana | ex e l’ombra del vecchio

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Se valessero le percentuali bulgare del 4 marzo, apotrebbero anche non montare i seggi. Tanti complimenti al candidato sindaco del M5s, Gianluca Serra, e tutti in consiglio comunale a salutare la nuova giunta grillina. Eppure il 52% raccolto dai pentastellati sembra destinato a ridursi riaprendo la corsa a cinque per la poltrona di sindaco. La terza in sei anni, dopo l’arresto del sindaco Cosimo Consales per corruzione e la prima donna sindaco, Angela Carluccio, rimasta in sella per appena 11 mesi. Chi la pugnalò, oggi sta con chi la appoggiava. Da destra a sinistra, come banderuole al vento alla ricerca di un ritorno in aula, c’è il solito stuolo di ex consiglieri.gliti. L’ombra dell’ex sindaco che patteggiò per corruzione – E tra chi a Palazzo dic’è già stato, ecco ricomparire pure un altro ex sindaco che ...