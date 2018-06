Brindisi | arcivescovo cade da cavallo durante processione Video | due costole rotte per

Brindisi . L’arcivescovo cade da cavallo durante la processione : in ospedale : Momenti di paura per il vescovo di Brindisi e Ostuni, scivolato a terra da cavallo durante la processione del Corpus Domini. Ha riportato fratture alle costole e traumi contusivi ed ora è ricoverato in ospedale .Continua a leggere

Brindisi - incidente durante la processione del Corpus domini : l’arcivescovo scivola dalla sella e cade da cavallo : Brutto incidente per il vescovo di Brindisi, monsignor Domenico Calidandro, durante la processione del Corpus domini. Come documentato da una diretta video del sito di news locale Bridisitime. it (di cui pubblichiamo un estratto), poco dopo l’inizio della processione il vescovo è scivolato dalla sella del cavallo ed è caduto di per terra di schiena, davanti a decine di fedeli. Soccorso dall’ambulanza e portato in ospedale, Calidandro ...