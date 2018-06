Brasile | lo squalo lo aggredisce e gli stacca il pene | 18enne muore dissanguato

fanpage

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Jose Ernestor da Silva è stato attaccato domenica nelle acque antistanti la spiaggia di Piedade, vicino a Recife. I bagnini qualche istante prima gli avevano intimato di tornare a riva per la possibile presenza di squali. La madre è sotto choc: "Gli avevo detto di non andare lì, ma non mi ha ascoltato".