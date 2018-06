Borse in rialzo | stona Piazza Affari Lo spread pesa sui bancari

Borse asiatiche chiudono in moderato rialzo : Teleborsa, - Chiusura con guadagni contenuti per i principali listini asiatici . Gli indici giapponesi terminano la seduta poco mossi, non confermando la scia rialzista lasciata ieri da Wall Street. ...

Borse - Milano in rialzo Scivola Unicredit. Spread in calo a 226 punti : Rendimento al 2,66% per i decennali italiani. Dopo le indiscrezioni del Financial Times secondo cui la banca guidata da Jean Pierre Mustier starebbe valutando una fusione con il gruppo francese Societé Generale, il titolo viene congelato al ribasso dopo la smentita di SocGen

Borse asiatiche chiudono in forte rialzo : Teleborsa, - Domina il segno più in quest'inizio di settimana per i principali listini asiatici . Nella prima seduta settimanale Tokyo chiude seguendo la scia rialzista lasciata venerdì 1 giugno da ...

Borse asiatiche chiudono in forte rialzo : Domina il segno più in quest'inizio di settimana per i principali listini asiatici . Nella prima seduta settimanale Tokyo chiude seguendo la scia rialzista lasciata venerdì 1 giugno da Wall Street . ...

Borse in rialzo - spread in ribasso I mercati promuovono ConteOttimismo dopo il giuramento : Partenza ottimista per i mercati stamattina dopo il giuramento del governo Conte venerdì pomeriggio. Apertura in ribasso per lo spread tra Btp e Bund a 219 punti contro i 231 punti della chiusura di venerdì scorso Segui su affaritaliani.it

Spread in calo - le Borse in rialzo : Piazza Affari reagisce bene alla notizia della formazione del governo, dopo quasi tre mesi di tensioni. Il bilancio torna positivo da inizio anno. Se fino a qualche settimana fa il Ftse Mib guadagnava il 10% circa, l"impasse politico aveva portato il bilancio 2018 in negativo. Con il balzo di oggi, il Ftse Mib fa segnare un progresso attorno al 2,2% rispetto ai valori di fine 2017.Si segnala il rialzo per i titoli delle banche e forte calo dello ...

Piazza Affari attesa in deciso rialzo su incarico a Conte - Borse europee più timide. Focus su dati Usa e Fca : Il ministero dell'Economia andrà a Giovanni Tria. Il giuramento del presidente del consiglio e dei componenti il nuovo governo avrà luogo oggi al Quirinale alle 16 mentre la fiducia del Parlamento è ...

Piazza Affari attesa debole in avvio - Borse europee in moderato rialzo : L'attenzione degli operatori rimane però rivolta alla politica italiana. In particolare il tentativo in extremis di formazione di un governo politico e l'eventuale conseguente passo indietro del ...

Borse europee in rialzo - Milano a +0 - 38% : 9.15 Apertura di segno positivo per le Borse europee, sulla scia della chiusura di ieri. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna +0,38% a 21.881 punti. In calo sotto quota 240lo spread Btp-Bund tedesco, che segna 236,3 punti base, con rendimento del decennale al 2,72%. Londra +0,2%, Parigi +0,25% e Francoforte +0,1%. Euro in rialzo a 1,1677 dollari e 126,89 yen sui mercati valutari.

Borse - Tokyo apre in rialzo a +0 - 66% : 02.35 apre in rialzo per la Borsa di Tokyo. L'indice Nikkei guadagna lo 0,66% nelle prime battute a 22.163,40 punti. Il listino nipponico è risalito dopo le perdite della vigilia, per l'incertezza politica in Italia, sulla scia di Wall Street.

Borse negative - in rialzo lo spread : Mercati. L'incertezza politica, le tensioni commerciali e la cancellazione del summit Usa-Corea del Nord affossano i mercati. Milano perde lo 0,71%, Londra -0,92%, Francoforte -0,94%, Parigi -0,31%. Lo spread con i bund ...

Borse europee in rialzo - spread in calo : 10.10 Le Borse europee aprono tutte in rialzo, tranne Francoforte, dopo la pubblicazione delle minute della Fed dalle quali emerge l'orientamento della banca centrale Usa verso un nuovo aumento dei tassi di interesse statunitensi. Piazza Affari è la migliore (+0,34% a 22.990 punti). Salgono anche Parigi (+0,19% a 5.576 punti) e Londra (+0,1% a 7.788 punti). Scende invece Francoforte, che cede lo 0,16% a 12.955 punti. Lo spread tra Btp e Bund ...

Borse europee in rialzo - Milano a +0 - 19% : 9.43 Apertura in lieve rialzo per le Borse europee, mentre si smorzano le tensioni commerciali Usa-Cina,ma cresce l'attenzione sull'evoluzione politica italiana A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna +0,19% a 23.135 punti. In calo a 182 punti, in avvio, lo scarto Btp-Bund tedesco, con rendimento del decennale al 2,36%. Londra e Parigi invariate, Francoforte a +0,42%. Euro a 1,1775 dollari e 130,69 yen in apertura dei mercati valutari.

Borse Europa in rialzo - Milano a -0 - 5% : 10.46 Apertura nel segno della debolezza per le Borse europee, con Milano maglia nera, mentre persiste l'incertezza sulle trattative per la formazione di un governo M5S-Lega. A Piazza Affari,l'Ftse Mib cede lo 0,5% a 24.175 punti.Margine Btp-Bund tedesco in rialzo a 137,3 punti in avvio, con rendimento del decennale che sfiorava il 2%. Londra invariata, Parigi -0,12% e Francoforte +0,1%.