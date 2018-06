: #News #Borse europee positive, Milano a +0,3% - CyberNewsH24 : #News #Borse europee positive, Milano a +0,3% - TelevideoRai101 : Borse europee positive, Milano a +0,3% -

Apertura di sehno positivo per le, sulla scia di Wall Street, dove il Nasdaq ha fatto registrare un nuovo record in chisura. A Piazza Affri, l'Ftse Mib segna +0,3% a 21.814 punti.Margine Btp-Bund tedesco in rialzo a 243 punti in avvio,con rendimento del decennale al 2,82%. Londra +0,26%, Parigi +0,18% e Francoforte +0,21%. L'euro è scambiato a 1,1724 dollari e 129 yen sui mercati valutari.(Di mercoledì 6 giugno 2018)