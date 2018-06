Borsa | Stabile Parigi | che riporta un cauto -0 | 06%

Borsa : Stabile Milano - che riporta un cauto -0 - 06% : Tele Borsa , - Giornata fiacca per Milano , che porta a casa un modesto -0,06%, terminando le negoziazioni a 21.784,18 punti.

Borsa : Stabile Milano - che riporta un cauto -0 - 06% : Giornata fiacca per Milano , che porta a casa un modesto -0,06%, terminando le negoziazioni a 21.784,18 punti.

Borsa : Europa stabile - Londra piatta : ANSA, - MILANO, 14 MAG - Mercati azionari del Vecchio continente tutti stabili in avvio di seduta: Londra è piatta rispetto alla chiusura di venerdì, Parigi in calo dello 0,05%, Francoforte in rialzo ...