Borsa | Seduta poco mossa per Milano | in crescita dello 0 | 30%

Borsa : Seduta poco mossa per Francoforte - in crescita dello 0 - 21% : TeleBorsa, - Modesto guadagno per l'indice della Borsa di Francoforte, in progresso dello 0,21%, che esordisce a 12.813,39 punti.

Borsa : Ws gira in positivo verso fine seduta - Nasdaq +0 - 4% : Milano, 23 mag. (AdnKronos) – Wall Street sopra la parità verso la fine della seduta. Il Dow Jones segna +0,03% a 24.840 punti. Il Nasdaq guadagna lo 0,4% a 7.410 punti. L'articolo Borsa: Ws gira in positivo verso fine seduta, Nasdaq +0,4% sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Borsa MILANO in rialzo - seduta nervosa su vicende politiche - bene auto : La sensibilità alle vicende politiche, in questa fase, si ènotata allorché il listino ha ripiegato sulle indiscrezioni distampa riguardanti la nomina di Paolo Savona al ministerodell'economia. In ...

Borsa : Europa accelera a meta' seduta - bene Milano - +0 - 5% - con Tim : ... tra i peggiori di oggi, dopo le stime deludenti del colosso taiwanese Taiwan Semiconductor Manifacturing, maggior produttore di chip conto terzi al mondo, e il taglio del 4,4% della forza lavoro da ...

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari all'ultima seduta della settimana (13 aprile 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari chiude la settimana, senza grandi dati macroeconomici in calendario, specie dall'Europa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 04:08:00 GMT)