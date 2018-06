Bollette | per colpa dei grillini arriva il maxi-rincaro | perché sarà un bagno di sangue

Bollette idriche a Scicli - istruzioni per l'uso : Dopo le notizie di disagi per gli utenti la Giunta interviene per spiegare come stanno realmente le cose e come fare per rateizzare l'importo.

Bollette a 28 giorni - multa in arrivo per Tim e Wind Tre : Comunicazioni poco chiare e trasparenti agli utenti nel passaggio dalle Bollette a 28 giorni a quelle mensili. Per questo motivo l’Autorità garante delle comunicazioni (Agcom) ha deciso di multare le compagnie telefoniche Tim e Wind Tre. Nei mesi scorsi le compagnie telefoniche sono state obbligate per legge a tornare alla fatturazione mensile da quella a 28 giorni e diffidate dall’Agcom ad applicare rincari a seguito della rimodulazione ...

Bollette del telefono : così gli operatori "ingannano" i clienti : Altro esempio di questa politica poco chiara, il 'tutto incluso'. Alcuni operatori non parlano infatti dei costi aggiuntivi per chiamate da linea fissa. La Vodafone, poi, prevede un costo di 0.40 ...

Ambiente : un “cappotto verde” per case più fresche in estate e Bollette meno care : Risparmi fino 15% in bolletta con abbattimento del 40% del flusso termico nelle abitazioni e riduzione della temperatura interna fino a 3 gradi, grazie a piante ed essenze vegetali coltivate su tetti, terrazzi e pareti esterne. Sono alcuni dei risultati del progetto pilota che l’ENEA sta portando avanti nel Centro Ricerche Casaccia. “Abbiamo realizzato una parete vegetale basata su un sistema estensivo di tetto-giardino e su una struttura ...

Roma : Uccide per le Bollette - arrestato : Roma – Ieri sera verso le 22.30, in una casa di Monterotondo. Qui si è consumata una vera e propria tragedia. Un uomo di 56 anni e’ morto dopo essere stato accoltellato dal patrigno 80enne al termine di una lite. La dinamica L’anziano si era recato a casa del ‘figliastro’ per chiarire una vicenda di natura economica, relativa al pagamento di alcune bollette. Qualche parola di troppo e vecchi disguidi hanno innescato ...

