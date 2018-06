Bolle lancia la festa di On Dance

ilgiornale

(Di mercoledì 6 giugno 2018) E chi lo ferma più. Teatri, arene, piazze, templi, il Colosseo, Pompei. Ora Roberto, il re della danza, si spinge ancora più in là. E si prende un'intera città come palcoscenico. L'11 giugno (chiusura il 17) a Milano debutta il festival di danza "On", conuno e trino: l'ha ideato, promosso e ne è l'artista protagonista. "L'idea di accendere Milano con la danza è un sogno che si realizza, un punto importante nel mio percorso", spiega.Inaugurazione al Castello Sforzesco con uno show che sarà vetrina dei generi di danza coinvolti nel festival, dunque classica, ma anche street, tango e contemporanea. Poi cinque spettacoli del format&Friends al teatro Arcimboldi. Attese étoile, primi ballerini, allievi dell'Accademia scaligera. Si danza nei teatri, piazze, strade. Per la prima volta nonché per un giorno,sarà anche insegnante in uno degli workshop che ...