BMX | i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 Il Freestyle fa l’esordio

(Di mercoledì 6 giugno 2018)dile gare della BMX raddoppiano e oltre al tradizionale Racing, viene introdotta per la prima volta la disciplina del. Andiamo quindi a scoprire idiper l’appuntamento a cinque cerchi. QUANTI ATLETI PARTECIPANO: Per la BMX Racing saranno presenti 48 atleti (24 donne e 24 uomini), mentre per la BMX18 atleti (9 donne e 9 uomini). Il Giappone, in quanto paese ospitante, avrà di diritto un posto in ciascuna gara. COME CI SI QUALIFICA: BMX Racing: Sarà determinante il ranking olimpico UCI. Questo verrà calcolato sommando i punteggi dei tre migliori atleti di ciascuna nazione dal 1° settembre 2018 al 1° giugnoe terrà conto dei Mondiali 2019 e, dei 14 migliori risultati in Coppa del Mondo, di un Campionato Continentale e Nazionale, dei 3 migliori risultati nelle competizioni HC e ...