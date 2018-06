BMW X5 - La Suv diventa più grande e muscolosa

quattroruote

(Di mercoledì 6 giugno 2018) La BMW ha tolto i veli dalla quarta generazione della X5 che, oltre a crescere in dimensioni, porterà al debutto assoluto una serie di innovazioni tecniche e tecnologiche ma, per il momento, non cederà all'elettrificazione. Oltre che per la strada, la Suv di Monaco è stata pensata anche per l'off-road e dispone di dotazioni specifiche per il fuoristrada come l'Off-Road Package e un assetto pneumatico. Per vedere nelle concessionarie la nuova X5, che sarà costruita nella fabbrica americana di Spartanburg, servirà aspettare fino al prossimo mese di novembre, data fissata dalla Casa dell'Elica per il lancio commerciale a livello globale. La X5 piùdi sempre. Nei suoi salti generazionali la X5 è progressivamente cresciuta nelle dimensioni esterne, arrivando a sfiorare i cinque metri di lunghezza nella sua ultima versione. La Suv tedesca è lunga 4.922 mm (+36 mm rispetto alla terza ...