Bimbo morì 48 ore dopo il parto | ginecologo e ostetrica a processo

Baby arrampicatore morto : 2 anni all’istruttore/ Tito Traversa - il Bimbo prodigio 12enne - morì nel 2013 : Baby arrampicatore morto : 2 anni all’istruttore . Tito Traversa , il bimbo prodigio 12enne , morì nel 2013 dopo un'ascensione in Francia, precisamente a Orpierre(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 15:36:00 GMT)

TRENTON - IL Bimbo IN COMA "SENZA SPERANZA" TORNA A VIVERE/ Per i medici doveva morire dopo l’arresto cardiaco : Un bambino di 13 anni esce dal COMA proprio quando i medici stavano per staccare i macchinari che lo tenevano in vita: è successo negli Usa, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 16:30:00 GMT)