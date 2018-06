Bill Clinton è tornato e sostiene il movimento anti-Weinstein

Bill Clinton e lo scandalo Lewinsky : «Ho gestito nel modo giusto» : «A guardarsi indietro, usando adesso la lente del #MeToo, la pensa in modo diverso, o sente una maggiore responsabilità?». A 20 anni dal «sexgate» Bill Clinton ha dovuto rispondere a questa domanda, ospite della NBC, ripensando alla relazione sessuale che ebbe con Monica Lewinsky, 22enne al suo primo stage alla Casa Bianca, quando lui ne era il presidente. E la sua risposta non è piaciuta a molti. «Mi sono sentito malissimo allora e in seguito ...

'Il presidente è scomparso' - Bill Clinton e James Patterson firmano un thriller : Come dice il titolo il libro parla della scomparsa di un presidente degli Stati Uniti, la persona più osservata, controllata e protetta del mondo. Ma perché dovrebbe scomparire? Per mettere fine ad ...

'Il presidente è scomparso'. Bill Clinton e James Patterson firmano un thriller : Può un presidente scomparire? Sì, anche se per poco. Parola di un ex inquilino della Casa Bianca come Bill Clinton, che al BookCon di New York ha presentato 'Il presidente è scompars' , 'The President ...

In libreria “Il Presidente è scomparso” il romanzo scritto dall’ex Presidente degli Stati Uniti Bill Clinton : Arriva in libreria il 4 giugno in contemporanea mondiale e in Italia per Longanesi Il Presidente è scomparso, il romanzo scritto a quattro mani dall’ex Presidente degli Stati Uniti Bill Clinton e dall’autore più venduto al mondo, James Patterson. La morte di un agente americano della Cia in Algeria, l’esplosione di una grave crisi internazionale, la scomparsa dalla Casa Bianca del Presidente in carica: è questa l’atmosfera in cui si snoda ...

