Biathlon | il gruppo élite si prepara ad un intenso allenamento ad Anterselva con il nuovo

Biathlon - comincia la stagione del gruppo B : nove gli atleti convocati per il raduno in Val Martello : La squadra B in Val Martello a partire da mercoledì 6 giugno con nove atleti Contemporaneamente al gruppo A impegnato a Isolaccia (So), comincia la stagione anche per il gruppo B di Biathlon, impegnato in Val Martello (Bz) da mercoledì 6 a giovedì 14 giugno. Il direttore tecnico Fabrizio Curtaz ha convocato Patrick Braunhofer, Simon leitgeb, Irene Lardschneider, Eleonora Fauner, Michael Durand, Mattia Nicase, Michela Carrara, Daniele ...