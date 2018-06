Bianca Atzei | all’Isola dei Famosi sognava la pizza Altro che Max Biaggi

Bianca Atzei rivela : «Sull'Isola dei Famosi sognavo una pizza margherita» : 'Il 15 giugno esce il mio nuovo brano 'Risparmio un sognò, scritto da Ultimo, ma che ho sentito subito mio, per la musica e per le parole, perché oggi sono una persona che sta crescendo'. Lo ha detto ...

Bianca Atzei ho una protesi al cuore : Bianca Atzei, in un’intervista al “Quotidiano nazionale” racconta quel drammatico intervento cui venne sottoposta tre anni e mezzo fa, all’epoca della sua prima partecipazione a Sanremo. Bianca si sottopose ad un intervento, e adesso ha una protesi al cuore. «Iniziai ad avvertire tachicardia e aritmia: mi dicevano che era ansia, stress, agitazione. Invece mi ricoverarono d’urgenza, ho rischiato molto». «Non ne parlo molto per non attirare ...

Bianca Atzei : "Vivo con una protesi al cuore. Avevo la tachicardia - credevano fosse stress. Non voglio pietismo" : "Non ne parlo molto per non attirare facile pietismo". Per la prima volta, in un'intervista rilasciata a Quotidiano Nazionale, Banca Atzei parla per la prima volta di un'operazione subita al cuore. La cantante aveva accennato all'accaduto durante la sua partecipazione all'Isola dei Famosi, e al giornale ha dato ulteriori dettagli. "Iniziai ad avvertire tachicardia e aritmia", ricorda, "Mi dicevano che era ansia, stress, agitazione. Invece mi ...

Bianca Atzei svela : “Ho una protesi al cuore” : “Ho una protesi al cuore”: Bianca Atzei torna a parlare dell’operazione d’urgenza subita tre anni fa, di cui si era parlato per la prima volta durante l’Isola dei Famosi. Mentre la cantante era in Honduras, fra lacrime e tradimenti, sua madre l’aveva difesa dalle critiche e l’aveva incitata ad andare avanti dimenticando quel dramma. A quanto pare infatti l’intervento subito da Bianca Atzei non è ...

Dedica d’amore per Bianca Atzei da parte di Jonathan : Finalmente gli ex naufraghi Bianca e Jonathan sono usciti definitivamente allo scoperto. La coppia ha dichiarato di essersi innamorati durante “L’Isola dei Famosi”. Sull’isola Bianca e Jonathan si sono subito trovati, era nata solo una splendida amicizia, che con il passare del tempo è diventato amore. Jonathan sulla sua pagina di “Instagram” ha scritto un post dove non nasconde i sentimenti per Bianca, alla foto dove sono abbracciati scrive: ...

Bianca Atzei e Jonathan Kashanian insieme dopo l'Isola dei Famosi? La verità della cantante : Bianca Atzei, dalle pagine del settimanale Oggi, in edicola questa settimana, ha fatto chiarezza, una volta per tutte, sul legame con l'ex compagno d'avventura Jonathan Kashanian: Sono felicemente single. Sto una pacchia e frequento solo i miei amici. La cantante, solo poche settimane fa, al Quotidiano.net, aveva confessato di essersi presa del tempo per smaltire la rottura con Max Biaggi: All’inizio l’ho presa come un lutto, poi ti fai ...