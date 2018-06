Bergamo | la nuova vita di due ex gemelline siamesi | finalmente sono a casa

Blastingnews

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Un miracolo per chi crede, comunque una storia di coraggio, determinazione e fede. Evelina ed Elisabetta, nate il 23 agosto del 2017,state fino a qualche mese fa due gemelle. Erano nate attaccate all'altezza del fegato e condividevano anche una parte dell'intestino. Sembrava che per loro non ci fosse speranza alcuna di 'staccarsi' e di sopravvivere. Poi il il 31 gennaio scorso, la 'svolta': le piccole originarie di Cremona,state operate con un intervento eccezionale presso l'ospedale Papa Giovanni XXIII di. Dopo la seconda nascita, ora che hanno quasi dieci mesi edue individualita' distinte e separate VIDEO,potutetornate acon la mamma Claudia e il papa' Federico. Scoperta sconvolgente Il 14 marzo 2017 i futuri genitoriandati dal ginecologo per monitorare la gravidanza di Claudia. Ed è stato quel giorno che in ...