Battlefield 5 sarà in continua evoluzione | DICE pronta a grandi cose

Nuova modalità per Battlefield 5 - sarà il più realistico della serie : DICE ha svelato nuovi dettagli su Battlefield 5. Questa volta ha dichiarato che gli sviluppatori hanno lavorato per far percepire ai giocatori il realismo, anche se dichiarazioni del genere potrebbero essere travisate. Battlefield 5 si è ritrovato al centro di alcune polemiche dopo il reveal mondiale del gioco perché il trailer pubblicato non è piaciuto alla community dello sparatutto. Battlefield 5, un realismo irrealistico I giocatori hanno ...

DICE : "Battlefield V sarà il più immersivo dell'intera serie" : Battlefield V è finito al centro di un vortice di polemiche in seguito al reveal mondiale del gioco e alla pubblicazione di un trailer che non è assolutamente piaciuto alla community dello sparatutto sviluppato da DICE.I giocatori hanno infatti lamentato un'eccessiva spettacolarizzazione dell'azione e una forte riduzione del fattore realismo rispetto ai precedenti capitoli, ma per Lars Gustavsson, creative director del gioco, queste sono state ...

Battlefield V : le uniche fazioni al lancio saranno Germania e Inghilterra : Sembra che con Battlefield V EA e DICE seguiranno lo stesso piano aggiornamenti eseguito con successo su Battlefiled 1.Come riporta Gamingbolt, nel rispondere a un fan su Twitter (il Tweet è stato cancellato) DICE ha confermato che al momento della pubblicazione saranno presenti solo due fazioni, si tratta, nello specifico, dell'esercito tedesco a rappresentare l'Asse e di quello britannico, che invece rappresenterà la Fazione degli Alleati.Le ...

Battlefield V : DICE conferma che il feedback dei giocatori non sarà ignorato - gli sviluppatori giustificano l'utilizzo del braccio protesico : EA e DICE hanno recentemente presentato in via ufficiale Battlefield V con un nuovo trailer e, sorprendentemente, molte persone hanno finito col contestare il gioco a causa delle varie "imprecisioni storiche" riscontrate. Si è parlato delle donne soldato, che i critici sostengono non fossero presenti nella Seconda Guerra Mondiale (in realtà le donne hanno partecipato al conflitto in ruoli di supporto ma non solo) , ma sono arrivate critiche ...

Nuovo Battlefield sarà annunciato il 23 maggio - niente sarà più lo stesso : Il Nuovo Battlefield, non sappiamo se Battlefield V o Bad Company 3, sarà annunciato il 23 maggio. Lo hanno scoperto gli stessi giocatori di Battlefield 1 risolvendo un complesso easter egg nella mappa di Fort Vaux. Dopo aver finalmente aperto la porta di una camera contrassegnata "Isolement" rompendo i segni e invertendo gli interruttori in un ordine specifico, hanno trovato una stanza misteriosa e vuota con un dipinto raffigurante un cavallo e ...

Battlefield 5 avrà anche una Campagna : il single player non sarà trascurato : Secondo un recente report, Call of Duty potrebbe rinunciare a una Campagna per giocatore singolo in Black Ops 4 per concentrarsi maggiormente sul multiplayer e su Zombie. Questa mossa non preoccupa Electronic Arts e non influenzerà Battlefield 5, dal momento che il boss di EA Andrew Wilson ha confermato che il prossimo capitolo conterrà "avvincenti storie per giocatore singolo". È stato confermato durante una recente riunione degli ...

Il nuovo Battlefield avrà una campagna single player : secondo EA sarà uno sparatutto "profondo e completo" : Durante la conference call finanziaria di Electronic Arts per il quarto trimestre dell'anno fiscale 2018, l'amministratore delegato Andrew Wilson ha parlato del nuovo Battlefield, ma anche dell'atteso Anthem.Sentiamo che entrambi "introdurranno nuove dinamiche" che cambieranno il modo in cui i fan interagiscono tra loro e con i giochi.Prima di tutto, come riporta Dualshockers, apprendiamo qualche interessante informazione su Battlefield, come la ...

Battlefield 1 : per le prossime due settimane il DLC They Shall Not Pass sarà disponibile gratuitamente su Xbox One e PC : Ricordate quando DICE ha rilasciato la mappa Rupture di Battlefield 1 del DLC They Shall Not Pass e ha promesso di rilasciare altri contenuti in maggio? Ebbene, ora, viene annunciata un'offerta piuttosto allettante. They Shall Not Pass è infatti attualmente gratuito per le prossime due settimane su Xbox One e PC. Andando su Origin o Xbox Live potete aggiungerlo al vostro carrello e sarà vostro per sempre.Come riporta Gamingbolt, tenete presente ...