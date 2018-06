' Basta migranti a spasso' | Salvini propone i Centri chiusi per il rimpatrio

Salvini blinda i Cie : "Basta coi migranti a spasso" : Matteo Salvini annuncia la linead dura sui migranti. E dopo le polemiche sulla apertura dei centri per il rimpatrio (contenuti nel contratto di governo ma non amati dai governatori leghisti del Nord), ora il ministro dell'Interno spiega più chiaramente quale è la sua idea."Il governo realizzerà dei Centri per i rimpatri chiusi affinchè la gente non vada a spasso per le città - ha detto - la gente non vuole avere dei punti dove uno esce alle 8 ...

Migranti - Salvini : “Faremo centri per rimpatri chiusi - Basta gente a spasso”. Sono già previsti dal decreto Minniti : Il governo realizzerà dei centri per i rimpatri “chiusi affinché la gente non vada a spasso per le città”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini ai cronisti in Transatlantico, sottolineando che “la gente non vuole avere dei punti dove uno esce alle 8 della mattina, rientra alle 10 la sera e durante il giorno non si sa cosa fa e fa casino”, ha detto il capo del Viminale riferendosi presumibilmente ai ...

Migranti : Federconsumatori - da parole a fatti - Basta sfruttamento e caporalato : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – “Abbiamo apprezzato le parole di cordoglio per il vile assassinio di Soumayla Sacko, lavoratore sindacalista, immigrato, reo di aver cercato qualche materiale per costruire baracche in un capannone abbandonato. Ma le parole non servono più, c’è bisogno di atti concreti. basta con ogni forma di caporalato. basta con la caccia all’immigrato che però è tanto utile nei lavori sui campi. basta con le ...

Conte al Senato 'Basta falsa solidarietà sui migranti' : In politica estera, l'Italia resta nella Nato e con gli Usa come 'alleato privilegiato', ma 'ci faremo fautori di una apertura alla Russia e della revisione delle sanzioni'.

Bagnasco : «Basta proclami sui migranti» : L’arcivescovo di Genova e presidente dei vescovi europei: «L’accoglienza è un valore, serve saggezza» |

