Baseball | European Champions Cup 2018 | l’UnipolSai inizia con un 4-1 sul Brno

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Tutto è bene quel che “comincia” bene. Vittoria per 4 a 1 sul Draciper l’Unipolsai nell’incontro che apriva la Coppa dei Campioni a Rotterdam. Per più di metà partita però i bolognesi hanno faticato assai, contro i lanci di Roemer, ex triplo A e miglior lanciatore del campionato ceco. Meno valide degli avversari, come sarà peraltro anche alla fine, e addirittura sotto nel parziale al 5°, nonostante la buonissima prova di Tony Noguera come partente, ruolo in cui in campionato era stato impiegato una sola volta. La paura per i bolognesi c’è stata, con tre soli singoli nelle prime cinque riprese, due al 4° (di Marval e Mazzanti), vanificati da una battuta in doppio gioco a basi piene di Vaglio. Mancata l’occasione la Fortitudo è stata immediatamente punita da una valida di Hubbard a far fruttare l’1 a 0 da una base concessa a Mostek e una ...