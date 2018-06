Baseball | European Champions Cup 2018 | a Rimini bastano tre inning per battere Rouen

oasport

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Il manager delHuskies forse non aveva preso le informazioni giuste su Alex Romero. Da oggi comunque avrà imparato a conoscerlo.tre giri di mazza dello slugger venezuelano, infatti, e la partita inaugurale dei Pirati contro i francesi diventa una formalità. Fuoricampo da due punti al primo, doppio con rbi al secondo e singolo con altri due punti battuti a casa al terzo. I suoi compagni lo appoggiano nel modo migliore, con Noguera sempre in base nei primi tre, quelli in cuiarchivia la pratica, Batista che piazza un paio di doppi e un Celli da 3/3. Troppa la differenza in campo, soprattutto con il bastone in mano, anche seprova a rendere dura la vita a Ruiz con 3 punti alla terza ripresa, unico momento di difficoltà del partente riminese tenuto in pedana per 78 lanci prima di lasciare il monte a Marquez e alla chiusura di Kelly. In attacco, come ...