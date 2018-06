Barbara D’Urso ritorna sul set nei panni della Dottoressa Giò

“Ma dai!”. Incredibile Barbara D’Urso : dove la vedremo. Archiviato il Grande Fratello - ecco l’annuncio clamoroso. I fan non stanno nella pelle : Il Grande Fratello se l’è già lasciato alle spalle (con la vittoria del viterbese Alberto Mezzetti) insieme alle mille polemiche di questa ultima edizione (che comunque ha registrato numeri pazzeschi). Barbara D’Urso è concentratissima sulle sue prossime avventure professionali e torna a stupire tutti con una novità Incredibile. Dal Grande schermo dei talk show pronta a compiere un passo indietro nel passato. La conduttrice ...

La nuova Dottoressa Giò 3 - con Barbarà D’Urso sarà ispirata a Grey’s Anatomy : Barbara D’Urso, “nostra signora delle faccette”, tornerà a rivestire i panni della Dottoressa Giò. Ormai la conferma è ufficiale ed è stata la stessa Queen of Caffeucci a darla in diretta nazionale durante un’intervista concessa ai microfoni di Tv Talk – anche se qualche indiscrezione era già trapelata prima. Conclusi gli impegni de Il Grande Fratello, nella notte del 4 giugno incoronando vincitore Alberto Mezzetti, e anche l’impegno ...

La Dottoressa Giò - trama del sequel con Barbara D’Urso : Ha concluso, non a caso, il Grande Fratello auscultando il cuore dei finalisti, per cogliere il battito accelerato del vincitore. Ora, per l’instancabile e inossidabile Barbara D’Urso, si apre la stagione della fiction. La conduttrice torna per 4 serate nei panni dell’indimenticabile Dottoressa Giò, protagonista di uno tra i primi e più amati medical drama della televisione italiana. La regia è di Antonello Grimaldi (Caos Calmo al ...

AVANTI UN ALTRO - PURE DI SERA/ Diretta e ospiti : Barbara D’Urso e Gigi D’Alessio : AVANTI un ALTRO, PURE di SERA: Paolo Bonolis e Luca Laurenti conducono, oggi, mercoledì 6 giugno, una SERAta speciale insieme a tanti ospiti come Barbara D'Urso e Gigi D'Alessio.(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 07:05:00 GMT)

Aida Nizar dice no al GF Vip : c’entra Barbara d’Urso? : Grande Fratello Vip: Aida Nizar rifiuta per Barbara d’Urso? Aida Nizar, è inutile negarlo, è stata una delle protagoniste indiscusse della quindicesima edizione del reality condotto da Barbara d’Urso. Il nome della bella provocatrice spagnola è spuntato, qualche giorno fa, tra i personaggi che andrebbero a formare il cast della nuova edizione del GF Vip. Aida però, su uno dei suoi profili social, ha risposto a una fan che le ...

Amanda Lear asfalta Barbara D’Urso e Simona Izzo! : E’ guerra tra Amanda Lear, Barbara D’Urso e Simona Izzo! La cantante vuole togliersi qualche sassolino dalle scarpe riguardo la sua sessualità! Parole taglienti che non lasciano spazio all’ipocrisia! Scopriamo che cosa è accaduto! Lo scorso anno è andata in onda la seconda edizione del Grande Fratello Vip. Simona Izzo un bel giorno nella casa più spiata dagli italiani, confidò ai coinquilini che Amanda Lear non era una donna ...

“Hey - si vede tutto!”. Barbara D’Urso - incidente hot. Il GF lo chiude… così : Una scena decisamente vietata ai deboli di cuore andata in onda a poche ore dall’attesissima finale del Grande Fratello, che ha visto il viterbese Alberto Mezzetti incoronato come vincitore dell’edizione 2018, una delle più discusse e combattute nella storia del reality show. Protagonisti della vicenda non sono stati però gli inquilini della casa più spiata d’Italia quanto la loro madrina d’onore, ...

Amanda Lear attacca Simona Izzo e Barbara D’Urso : “Ipocrisia” : Barbara d’Urso e Simona Izzo attaccate duramente da Amanda Lear Amanda Lear è tornata a parlare di Simona Izzo e ha tirato in ballo questa volta anche Barbara d’Urso. La cantante in un’intervista rilasciata a Rolling Stone ha affermato che la diverte sempre vedere nei programmi della d’Urso persone che parlano di lei, persone che molto spesso non ha mai incontrato in vita sua, e che quindi non conosce e non sa nemmeno ...

GF15 - Barbara D’Urso contro il ministro Fontana : 'la famiglia è amore' : Lunedì 4 giugno su Canale 5 è andata in onda la finale del Grande Fratello. Durante la puntata ci sono state tante sorprese, che hanno intrattenuto i telespettatori del piccolo schermo per tutte le 3 ore circa del reality. In studio oltre agli opinionisti erano presenti anche tutti gli eliminati dal gioco in precedenza e, a mano a mano che si arrivava al podio finale, sono arrivati anche gli ultimi rimasti ancora all’interno della casa più ...

Barbara D’Urso si trasforma in Meghan Markle : con scivolone di stile al GF : Per il gran finale del Grande Fratello, Barbara D’Urso ha voluto sentirsi come una principessa. Nel senso letterale del termine. E si è trasformata in Meghan Markle. Per lei ingresso trionfale in studio con un abito bianco, identico a quello che Givenchy ha realizzato per il matrimonio della Duchessa del Sussex con Harry, velo e bouquet di rose. Barbarella ha però avuto l’onore di essere accompagnata da una persona di eccezione, ...

Barbara D’Urso al settimo cielo : cosa è successo dopo la finale del GF : Barbara D’Urso al settimo cielo: la conduttrice entusiasta sui social dopo la finale del Grande Fratello Il Grande Fratello si è concluso con la finale del 4 giugno e Barbara D’Urso ora scrive un messaggio di felicità su Instagram. La nota conduttrice ci tiene a rivelare di aver ottenuto un risultato più che positivo con […] L'articolo Barbara D’Urso al settimo cielo: cosa è successo dopo la finale del GF proviene da ...

Grande Fratello - Barbara D’Urso entra in studio e il dettaglio non sfugge : l’hanno notato tutti : Grande Fratello 15, alla fine ha vinto Alberto Mezzetti, come dicevano i bookmakers, ma la finale è stata scoppiettante già dai primi minuti. Intanto per una ‘falsa partenza’. La puntata, infatti, comincia stranamente alle 21,26 con il brindisi dei ragazzi rimasti nella Casa che celebrano l’ultima notte a pochi minuti dall’inizio. Peccato che contestualmente non partano le inquadrature dallo studio, nè venga ...