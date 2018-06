Barbara D' Urso è ancora la Dottoressa Giò | 20 anni dopo il ritorno sul set

Unioni civili : Barbara D'Urso contro l'opinione del ministro Fontana Video : Veronese e cattolico: così si definisce il nuovo ministro della Famiglia e della Disabilita' Lorenzo Fontana, tra i membri attualmente più chiacchierati del governo appena formato da Movimento 5 Stelle e Lega. Per lui la famiglia deve essere esclusivamente composta da uomo e donna, inoltre sostiene che la naturalita' di essa è gravemente a rischio a causa dei gay, che intendono deturparla con inammissibili diritti. E' contro anche alla ...

Barbara D’Urso ritorna sul set nei panni della Dottoressa Giò : Barbara D’Urso dal grande schermo è pronta a compiere un passo indietro nel passato. La conduttrice ha deciso di tornare a fare l’attrice e sarà sui canali Mediaset per la nuova stagione dopo l’estate. E sarà un gran ritorno, a 20 anni di distanza. La D’Urso tornerà a vestire i panni della “Dottoressa Giò” che tanto successo riscosse negli Anni 90. Un sequel che dovrebbe essere articolato in quattro episodi che saranno ...

Avanti un altro - pure di sera! Speciale prima serata con Barbara D'Urso e Gigi D'Alessio : In prima serata su Canale 5 ci aspetta Avanti un altro, pure di sera! Una puntata Speciale con tanti ospiti. Il divertimento è assicurato!

GF 15 : Barbara D'Urso proclama vincitore Alberto Mezzetti : Si è conclusa lunedì la quindicesima edizione del Grande Fratello, il reality show condotto da Barbara D'Urso che in queste settimane di messa in onda ha ottenuto una media di circa 4 milioni di spettatori. Una serata decisamente molto lunga e ricca di colpi di scena e terminata con la proclamazione del nuovo vincitore assoluto di quest'anno che si è portato a casa il premio messo in palio dalla produzione di ben 100 mila euro. Alberto Mezzetti ...

La nuova Dottoressa Giò 3 - con Barbarà D’Urso sarà ispirata a Grey’s Anatomy : Barbara D’Urso, “nostra signora delle faccette”, tornerà a rivestire i panni della Dottoressa Giò. Ormai la conferma è ufficiale ed è stata la stessa Queen of Caffeucci a darla in diretta nazionale durante un’intervista concessa ai microfoni di Tv Talk – anche se qualche indiscrezione era già trapelata prima. Conclusi gli impegni de Il Grande Fratello, nella notte del 4 giugno incoronando vincitore Alberto Mezzetti, e anche l’impegno ...

La Dottoressa Giò - trama del sequel con Barbara D’Urso : Ha concluso, non a caso, il Grande Fratello auscultando il cuore dei finalisti, per cogliere il battito accelerato del vincitore. Ora, per l’instancabile e inossidabile Barbara D’Urso, si apre la stagione della fiction. La conduttrice torna per 4 serate nei panni dell’indimenticabile Dottoressa Giò, protagonista di uno tra i primi e più amati medical drama della televisione italiana. La regia è di Antonello Grimaldi (Caos Calmo al ...

Aida Nizar dice no al GF Vip : c’entra Barbara d’Urso? : Grande Fratello Vip: Aida Nizar rifiuta per Barbara d’Urso? Aida Nizar, è inutile negarlo, è stata una delle protagoniste indiscusse della quindicesima edizione del reality condotto da Barbara d’Urso. Il nome della bella provocatrice spagnola è spuntato, qualche giorno fa, tra i personaggi che andrebbero a formare il cast della nuova edizione del GF Vip. Aida però, su uno dei suoi profili social, ha risposto a una fan che le ...