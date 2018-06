Banca Sistema smentisce indiscrezioni su proposte d' acquisto

Banca IFIS : nessun interesse per Banca Sistema : Banca IFIS smentisce il suo interesse verso Banca Sistema . Lo spiega la Banca IFIS in nota nota dove smentisce rumors di MF che ipotizzavano un interessamento verso la Banca.

Banca Sistema in rialzo in controtrend al comparto bancario : Teleborsa, - Giornata di guadagni per Banca Sistema che si muove in controtrend rispetto agli altri Bancari di Piazza Affari . A dare una spinta alle azioni, alcuni rumors di MF secondo i quali verso ...

Banca Sistema - chiusa con successo emissione obbligazionaria senior : Teleborsa, - Il collocamento dell'emissione obbligazionaria senior di Banca Sistema è stato un successo. Il collocamento in club deal riservato a investitori istituzionali non parti correlate, per un ...

Migliora il sistema finanziario e Bancario a sostegno dello sviluppo : Teleborsa, - L' industria finanziaria internazionale , sottolinea il Governatore Visco , è interessata da un vasto processo di trasformazione. Un settore diversificato, caratterizzato da molteplici ...

Banca Sistema - cresce l'utile nel 1° trimestre : Teleborsa, - Il Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema ha approvato i risultati al 31 marzo 2018, chiusi con un utile netto pari a 4,7 milioni, in aumento del 7% rispetto allo stesso periodo ...

Banca Sistema - Schroders scende sotto il 5% : Teleborsa, - Il Gruppo Schroders , lo scorso 10 aprile 2018, ha ridotto la propria quota in Banca Sistema al 4,991%. Precedentemente, dal 2 luglio 2015, la società inglese era titolare di una ...

