Banca Etruria | settantenne perde i risparmi di una vita

ilgiornale

: @matteorenzi io li tengo a Banca Etruria i risparmi e ora me li convertono in albicocche - Pinucciosono : @matteorenzi io li tengo a Banca Etruria i risparmi e ora me li convertono in albicocche - ignaziocorrao : #Governo. Ieri il presidente #Mattarella ha parlato di necessità di tutelare i risparmiatori. Gli stessi risparmiat… - francinizzeton : @MarioInTheRye @mauroparodi3 @DeBortoliF A stelle e slogan, io sono pugno chiuso e per me berlinguer è stato un sig… -

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Ennesimo episodio legato alla vicenda. Il protagonista è un pensionatodi Lamporecchio (provincia di Pistoia), che da quando ha perso i proprinon è mai mancato a nessuna delle manifestazioni in giro per tutta l"Italia, sempre accompagnato dal fido megafono: da Arezzo, vero e proprio occhio del ciclone, fino ad arrivare a Firenze e Roma, cuore politico del caso, ed in ogni piazza nella quale esplodesse la rabbia deiatori beffati.Angiolino Campigli, questo il suo nome, ha per la prima volta abbandonato il megafono e raccontato la sua vicenda personale, prima in aula e poi ai giornalisti de La Nazione." Sono un vecchio cliente di", spiega l"uomo, "nella filiale di Lamporecchio avevo questi 100 mila euro investiti in obbligazioni". Senior o subordinate, potrebbe venir da chiedergli, ma l"anziano confessa candidamente la sua ...