Avvistata una versione Xbox One di Final Fantasy 7 Remake

eurogamer

: #Lollobrigida avvistata la #Pezzopane con una spranga di ferro all’uscita del #GF15 ?? - filippothecap : #Lollobrigida avvistata la #Pezzopane con una spranga di ferro all’uscita del #GF15 ?? - RihannasTeamIta : @Rihanna è stata avvistata da una #NavyFan, a Boston, ieri! ???? - arocco1992 : MacBook Pro con Intel Core i7-8750H e 32GB di RAM avvistato su Geekbench Una nuova versione del MacBook Pro con p… -

(Di mercoledì 6 giugno 2018) La fuga di notizie di poche settimane fa, dove Walmart Canada ha finito per svelare una grande quantità di giochi sul suo sito web, prima di eliminarli, aveva un fondo di verità, soprattutto dopo la conferma ufficiale di RAGE 2.Ma, vedendo bene la lista di giochi, era presente nell'elenco laOne di, il che suona un po' strano, dal momento che il gioco è stato annunciato come esclusiva temporanea PS4, questo significa che il titolo non sarebbe arrivato suOne, giusto? Almeno non subito.Apparentemente, non sarà così. Come segnala Gamingbolt, GAME, noto rivenditore di videogiochi, ha messo a listino proprio unaOne di, il che suggerisce che unaper la console di Microsoft potrebbe essere effettivamente in arrivo. A questo punto, non esisterebbe più l'esclusività a tempo per PS4 del gioco.Read ...