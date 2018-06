Avanti un altro pure di sera! | diretta del 6 giugno 2018

blogo

: Claudio Filippi: 'Vedere Szczesny giocare già ai livelli di Buffon è una grande soddisfazione, ha fatto una serie d… - forumJuventus : Claudio Filippi: 'Vedere Szczesny giocare già ai livelli di Buffon è una grande soddisfazione, ha fatto una serie d… - marcodimaio : Non solo i mercati, ma chiunque stesse assistendo a questo teatro dell’assurdo che va avanti da quasi 3 mesi, vivre… - JadeWaldorf : RT @AnnaPia96pia: Che voi 'shippiate' Can e Demet insieme a me frega poco e niente.A me dà fastidio che la serie venga portata avanti grazi… -

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Canale 5 è pronta ad accogliere mercoledì 6, alle 21.25, un appuntamento speciale diun, che indossa l'abito lungo ed ottiene l'etichetta del "di”. Il quiz, ideato da Paolo Bonolis e Stefano Santucci, dopo il successo stagionale nella fascia preserale viene nuovamente promosso alla prima serata.undi sera, anticipazioni ed ospiti Tanti gli ospiti pronti a conquistare il montepremi da devolvere in beneficenza alla Onlus "Adotta un Angelo" Ce.R.S, l'associazione che offre assistenza domiciliare gratuita per bambini diversamente abili e alle loro famiglie che già l'anno scorso aveva collaborato con gli speciali serali del quiz. A differenza di quanto avviene nelle consuete dinamiche di gioco, che prevedono che ogni giocatore venga esaminato singolarmente dal conduttore, per l'occasione i partecipanti verranno divisi in due ...