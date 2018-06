Autostrade | piano anti-code in Liguria

Commissione UE - Ok a piano d'investimento per le Autostrade italiane : Teleborsa, - Disco verde della Commissione europea al piano di investimento sulle autostrade italiane . L'Esecutivo comunitario ha approvato , in base alle norme dell'UE sugli aiuti di Stato, i piani ...

Commissione UE - Ok a piano d'investimento per le Autostrade italiane : Disco verde della Commissione europea al piano di investimento sulle autostrade italiane. L'Esecutivo comunitario ha approvato , in base alle norme dell'UE sugli aiuti di Stato, i piani italiani per ...