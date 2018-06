Auto SUV ed elettriche sovraccariche senza nemmeno le valige

Milano - Auto elettrica tamponata da Suv : muore la cantante sudamericana Laura Paulina Calahorrano Quijo : Era da poco passata l’una di notte quando a Milano un suv ha tamponato un’auto elettrica del car sharing Share’n’go, le tipiche vetture gialle. L’impatto è avvenuto nei pressi della fermata metro Primaticcio e sono rimasti coinvolti due ragazzi di 26 e 27 anni e una donna di 42 anni. La donna, Laura Paulina Calahorrano Quijo, una famosa cantante sudamericana, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale ...

Suv tampona Auto elettrica - schianto molto violento : muore una donna : Tragico incidente stradale nella notte a Milano in viale Legioni Romane: per una donna di 42 anni non c'è stato nulla da fare. Lo schianto nei pressi della fermata metro Primaticcio. Un ...

Auto – Mahindra - consegnati alla rete i Kuv100 : il CitySUV compatto che abbina praticità e originalità : Mahindra e i Kuv100 destinati al mercato italiano Mahindra ha completato la consegna alla rete dei primi esemplari di Kuv100 destinati al mercato italiano. Molte concessionarie hanno già presentato la vettura nel proprio show room alla propria clientela e iniziato a programmare i test drive con i potenziali acquirenti. La prima presa di contatto della rete con il Kuv100, era avvenuta direttamente a Roma con una modalità particolare, ovvero ...

Subaru ASCENT : la casa Automobilistica inizia la produzione del nuovissimo SUV negli USA : La casa automobilistica giapponese ha iniziato la produzione della Subaru ASCENT nel suo impianto statunitense nell’Indiana Il 7 maggio scorso, la prima ASCENT prodotta in America è uscita dalla catena di montaggio SIA (Subaru of Indiana Automotive Inc.). L’ASCENT è il nuovissimo SUV, a tre file di posti a sedere, che Subaru ha sviluppato esclusivamente per il mercato Nord Americano con l’obiettivo di una crescita sostenibile nella ...

Contromano col suv - l’Automobilista se ne accorge e lo ferma. Impassibile di fronte agli insulti della donna : Una donna sta viaggiando all’altezza di Clermont in Florida, quando nota un suv che sfreccia nella corsia opposta Contromano. La donna rendendosi conto del pericolo cerca di attirare l’attenzione dell’autista strombazzando, ma questo sembra non rendersi conto di nulla. Appena l’uomo alla guida si ferma la donna lo invita ad abbassare il finestrino ma questo rimane Impassibile. In preda alla rabbia, decide di scendere dalla vettura e inizia a ...

Rifiuti fuorilegge nel Parco del Vesuvio : sequestrati opifici tessili - Autocarrozzerie e officine : Il Reparto Carabinieri Parco Nazionale del Vesuvio ha disposto una serie di controlli per contrastare lo smaltimento illecito di Rifiuti nel territorio del Parco e nelle aree contigue. Le verifiche ...

Ordigno esplode nel Vesuviano - danneggiata un'Autovettura : Un Ordigno esplosivo è scoppiato nella notte a Massa di Somma ed ha danneggiato una autovettura. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Torre del Greco.

Castel Volturno - prova il suv in spiaggia e l'Auto finisce in mare : rischia di annegare con moglie e bimbo : Poteva finire in tragedia quando avvenuto ieri sera a Castel Volturno, dove un 30enne alla guida del suo Suv, con moglie e due figli di pochi mesi a bordo, ha dato vita a spericolate evoluzioni sulla ...

Mercato Auto : le donne italiane preferiscono i Suv : ROMA - Con oltre 17.350.000 patenti le donne rappresentano il 44,4% della popolazione automobilistica italiana. Da una ricerca Unrae , Unione nazionale rappresentati autoveicoli esteri, emerge inoltre ...