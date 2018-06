ATR successo mondiale | a Pomigliano D' Arco realizzata la fusoliera numero 1500 del

I pediATRi chiedono a Giulia Grillo di non abolire l'obbligo sui vaccini : 'La legge è stata un successo' : La legge Lorenzin che reintroduce l' obbligo vaccinale ' è stato un successo , i dati di fatto dicono che in pochi mesi siamo passati da tassi di copertura assolutamente non soddisfacenti a una ...

I pediATRi chiedono a Giulia Grillo di non abolire l'obbligo sui vaccini : "La legge è stata un successo" : La legge Lorenzin che reintroduce l'obbligo vaccinale "è stato un successo, i dati di fatto dicono che in pochi mesi siamo passati da tassi di copertura assolutamente non soddisfacenti a una situazione buona. Al momento l'obbligo non va abolito, tanto più che ci sono molte altre priorità", dice all'

Tommaso Inzaghi assente al mATRimonio del padre allenatore ed in un letto d’ospedale : ecco cos’è successo : Tommaso Inzaghi non era presente al matrimonio del padre, il figlio di Alessia Marcuzzi e dell’allenatore della Lazio in ospedale: ecco cosa sta accadendo Simone Inzaghi e Gaia Lucariello si sono sposati a Montalcino alla presenza di tantissimi invitati. Dopo 8 anni di fidanzamento ed un figlio di 5 anni, i due sono convolati a nozze nella splendida cornice di Castello Banfi. Tra i tanti ospiti dell’allenatore della Lazio e della sua ...

Monte Rinaldo. CumateATRo conquista tutti : grande successo per il festival teATRale delle scuole. E già si pensa a una seconda edizione : La passeggiata ha condotto i partecipanti all'area archeologica, dove hanno potuto assistere agli spettacoli teatrali in programma per il pomeriggio. Alle 15:00, gli allievi di Proscenioteatro Lab ...

Andrea Pazienza e Legambiente - un mATRimonio di successo : In questi giorni ricorre l'anniversario della nascita di Andrea Pazienza, il genio del fumetto scomparso a soli 32 anni nel 1988, inventore di opere indimenticabili come Pentothal e Pertini. Per celebrare l'immaginazione lirica e dissacrante, ingenua e paradossale del grande Paz, a Roma è stata organizzata una mostra. L'esposizione, che è ospitata all'interno dell'ex Mattatoio di Roma, raccoglie 120 tavole scelte all'interno della ...

Serena Bonanno dimenticata dalla tv ma pronta a rimboccarsi le maniche dedicandosi alla pittura senza mai abbassarsi al trash e i teatrini tv, ecco le sue rivelazioni a Storie Italiane

Gf - droga nella Casa? PATRizia chiarisce cosa è successo : La sesta puntata del Gf Nip è stata ricca di colpi di scena, due eliminazioni, un nuovo ingresso e anche il primo finalista del reality. Ma dopo le quasi quattro ore di diretta, la conduttrice ha ...

Nina Moric Magra e con una cicatrice a metà gola: che cosa le è successo? I fan preoccupati per una foto della modella croata nella quale si vede una ferita al collo

Pioltello - seconda serata di successo per 'TeATRo in classe' : La rassegna teatrale che coinvolge gli istituti cittadini, dopo il successo della settimana scorsa, ha strappato applausi anche venerdì sera. Sul palco della sala consiliare si sono alternate le ...

PATRIZIA BONETTI e Lugi Favoloso, amicizia o vero flirt al Grande Fratello 15? La modella italo-cubana spera nel chiarimento tra il gieffino e Nina Moric.

All This teATRo integrato - un successo pronto subito al bis : ... con lo stereotipo di Osaka proiettato sullo schermo, ; c'è una speranza: quando tutto si fermerà saranno la bellezza, l'arte e il gioco a salvare il mondo. Basta poco per spegnerla una speranza, ...

Nuovo successo per Mercoledì il teATRo! a Ragusa : Dopo il successo riscosso da Giovanni Arezzo ed il suo "Chet!", si pensa già al prossimo appuntamento in programma: "Viaggio di Uno"

Stagione teATRale del Comune di Lecce : un successo su tutta la linea : Un obiettivo raggiunto, importante quanto il dato numerico complessivo: i 14 spettacoli della Stagione teatrale che da dicembre ad aprile hanno portato sui palchi del Teatro Apollo e del Teatro ...

“Salta tutto!”. Morali e Scintilla - l’annuncio d Barbara D’Urso. Ospiti a Pomeriggio Cinque - l’ex naufraga dell’Isola dei famosi e il comico parlano del mATRimonio e confessano cosa è successo dopo il reality show : Gianluca Fuselli, in arte Scintilla, aveva consegnato in diretta a Pomeriggio Cinque l’anello di fidanzamento a Elena Morali che a stento era riuscita a trattenere le lacrime. Il comico di Colorado aveva voluto condividere con tutto il pubblico questo momento magico. Così aveva deciso di suggellare il suo amore per la ex Pupa in televisione. “Aspettavo a darglielo in maniera un po’ più isolata – aveva detto Scintilla nel salotto di ...