Atletica : primato personale per Elena Vallortigara! 1 - 96 nel salto in alto - è terza al mondo! : Una stagione da sogno per Elena Vallortigara. L’atleta azzurra sta stupendo il mondo del salto in alto e, con il trionfo di oggi al Klaverblad Meeting di Zoetermeer in Olanda, fa ancora un balzo nelle liste internazionali. La 26enne nativa di Schio, terza al Golden Gala settimana scorsa, ha raggiunto la quota di 1,96 in terra olandese, vincendo ovviamente la gara e trovando il record personale (ad inizio anno aveva trovato l’1,95) ...